SCANDAL、新春スペシャル「凡ミス選手権」開催！ 収録現場での“スタッフの凡ミス”を探せ！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。新年最初となる1月4日(月)の放送では、新春スペシャルということで「第2回 凡ミス選手権」を開催しました。HARUNA:あけましておめでとうございます。SCANDALのボーカル HARUNAと、TOMOMI:ベースのTOMOMIと、MAMI:ギターのMAMIと、RINA:ドラムのRINAちゃんでーす。一同:笑。RINA:ちょっと! なんでこんな台本にしてるん? 恥ずかしいって、新年1発目から! このまま読んじゃったやん……なに今日?HARUNA:こういうのを突然入れてくるからね、うちのスタッフは……。さて、2021年最初の「Catch up」ですが、今年も明治のお菓子を食べながら、楽しくやっていきたいと思います。MAMI:今日、目の前に用意してくれているお菓子……「きのこの山」が積まれてていてガチの山になってる……どうしたのこれ?HARUNA:今日はね……もうすでにいろいろ始まっております。MAMI:……え?RINA:……なにが?TOMOMI:だから私たちよりも早く、HARUNAは(収録場所に)入ってたの?RINA:違う番組のコメント録りじゃなかったん?HARUNA:うん、それは後で録るから。RINA:なになに?MAMI:怖っ……なに?HARUNA:はいはい落ち着いて、それではいきます! 皆さま、突然ではございますが……新春スペシャル! 「第2回 凡ミス選手権」!RINA:これ、2回目あるんや……。HARUNA:「うし年」だけに “NO MORE(モー)凡ミス”! ということで、これから本物の台本を渡します。――最初に渡されていたニセの台本は回収され、新たに本物の台本が配られます。MAMI:(配られた台本を見て)ん、デカいな……。RINA:MAMIの台本、ヤバイやん(笑)。TOMOMI:もう「凡ミス選手権」はじまってる!HARUNA:新年、2021年をお祝いして、あの企画が「新春スペシャル」として帰ってきました! 皆さん、覚えてますか? 第1回は昨年の8月の実施でした。本日、この収録において、あろうことか「凡ミス」が10個ございます。それを3人で力を合わせて見つけようという企画です。ちなみに私はすべて把握しています。一番「凡ミス」を見つけた方には「第2回 ミス(Miss)凡ミス」の称号が与えられます!新年を祝って、年始早々「凡ミス選手権」開催です! 収録場所にあってはならない「凡ミス」が10個あります。それをHARUNA以外の3人のメンバーが協力して探していく企画です。RINA:何個かもうあるやんな。TOMOMI:気づいた!MAMI:はい! 私の台本だけ、大きいです……。HARUNA:ピンポン! MAMIの台本だけ大きくコピーしちゃった「凡ミス」です。RINA:(収録場所を見回して)いつも置いてあるビクターの犬(ニッパー)の置物が、「うし」の置物になってる……。HARUNA:ピンポン! うし年だからついつい置いちゃった「凡ミス」です。TOMOMI:あ、これ……! 「きのこの山」が積まれた山のなかに、「カットぶなしめじ」が隠されてる!RINA:だからこんなに積んでたんか……。HARUNA:「きのこの山」と間違えて、本物のキノコを用意しちゃったという「凡ミス」です。MAMI:(台本をじっくりと読んで)はいはい! 台本の「牛」の字がちがう……「午」になってる。HARUNA:よくわかったね、ピンポン! 早いね、みんな。RINA:あ……ということは、オープニングの「ドラムのリナちゃんでーす」も、もしかして?HARUNA:それも「凡ミス」です!RINA:えー! まんま読んじゃった……。* * *ということで「凡ミス選手権」、残りの“凡ミス”5個は放送でお楽しみください! こんな「Catch up」ですが……今年もよろしくお願いします!この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056