Official髭男dism・小笹大輔＆楢崎誠 2021年“3番目”の抱負を発表！

Official髭男dismの小笹大輔(Gt)と楢崎誠(Ba/Sax)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。新年最初の放送ということで、2021年の"3番目"の抱負を書き初めで発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」1月6日(水)放送分)楢崎:あけましておめでとうございます!小笹:あけましておめでとうございます!楢崎:今年も頑張っていきましょう!小笹:新年1回目の授業は、毎年、全講師、書き初めをしているということで。今夜は僕らもこれにならって、書き初めをしたいと思います!楢崎:当たり前の質問をして申し訳ないんだけど……書き初めっていうのは、新年一発目の意志みたいな感じ? 「こう行くぞ!」的な?小笹:だと思うよ。楢崎:なるほどね。書き初めって、いろんな場所でやるじゃん? 全部同じことになっちゃいそうで怖いなと思ってて。 SCHOOL OF LOCK! ならではというか、なんかないかな? と思って……。抱負って、やっぱこう……最初に頭に思い浮かんだことなわけじゃん? じゃなくて3番目ぐらいで……(笑)。1番目、2番目はちょっと強い気持ちがあるから、「こうしたいな」ぐらいのはどう?(笑)。小笹:いいね(笑)。小笹:僕は3番目っていうか、ラジオをやるにあたっての目標なんだけど。"話が長い"というのが悩みなんですよ。言いたいことがあったときに、自分の中での筋道から話し始めちゃうんだよ。その間、聞いてる方たちからしたら「何の話かわかんない時間が長い」みたいな感じだと思うのよ(笑)。楢崎:うん(笑)。小笹:俺は文章を書くほうが得意で、喋るのが結構苦手で。それを伝えやすくするには、最初に「こういう話です」って言えばいいんだと。楢崎:なるほどね。なんか……なかなか、"本気でやる!"っていうテンションじゃない? 3番目じゃなくない?!(笑)。小笹:あれ!(笑)。楢崎:まあまあいいけど……それだと、俺恥ずかしいな(笑)。小笹:あはははは! それこそ、3番目じゃないんじゃねえか?!楢崎:3番目っすよ!(笑)。「できたらいいな」くらいの!小笹:なるほどね~!楢崎:これ、みなさんに説明させていただきますと……SCHOOL OF LOCK! の職員の方(スタッフ)とお話ししてたときに、「ちょっと役者もやってみたいな」とこぼしちゃって……。よくよく考えたら、3番目ぐらいにやりたいことかもしれないなと。小笹:音楽とか本業があって。楢崎:そうそう。今年じゃなくてもいいと、来年でもいいと、再来年でもいいよ……そんな感じです(笑)。小笹:予想外のものが飛んできたな(笑)。楢崎:あらかじめ言っとくけど、大型は無理だよ。ちっちゃい、ちっちゃい劇場から、下積みしたいと思ってるんで、そういった案件あったらお願いします……とか言って、本当にきたら「どうしよう……!」ってなっちゃうかもしれない(笑)。小笹:確かに(笑)。では、改めてヒゲダンを今年もよろしくお願いします!楢崎:お願いします!小笹:僕たちの書き初めは、SCHOOL OF LOCK! のウェブサイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2021/kakizome/)で見ることができます!楢崎:えっ、み、み、見られるんですか?! 恥ずかし!(笑)。小笹:これを聴いていない方が書き初めだけをパーン! って見ると、「え? 役者デビュー?」って……(笑)。楢崎:わーーー! つらいつらい! 痛い痛い痛い痛い……!(笑)。小笹:年始から傷を負って……走り出します(笑)。楢崎:スタートが痛い……(笑)。