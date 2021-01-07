読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜30〜39番＞

＜見方＞
選手名（背番号着用期間）
30
浅沼誉夫
（1936）
千葉茂
（1938）
藤本定義
（1939～42）
中島治康
（1943、1946～49）
藤本英雄
（1946）
水原茂（円裕）
（1950～60）
山内新一
（1969～72）
山本和雄
（1973～75）
クライド・ライト
（1976～78）
江川卓
（1979～87）
橋本清
（1988～98）
玉峰伸典
（1999）
チョン・ミンチョル
（2000～01）
武田一浩
（2002）
ゲーリー・ラス
（2003）
林昌範
（2004～06）
西村健太朗
（2007～09）
小林雅英
（2010）
宮國椋丞
（2011～19）
鍵谷陽平
（2020～）
31
川畑博
（1942～43）
三原修
（1947～50）
三浦方義
（1952）
辻村隆
（1952）
三宅大輔
（1954）
西田亨
（1955）
藤本英雄
（1956～57）
内堀保
（1957、1959～61）
千葉茂
（1958）
近藤金吾
（1962～65）
島田雄二
（1966）
山下司
（1967～76）
笠間雄二
（1977～79）
香坂英典
（1980～83）
石渡茂
（1983）
水野雄仁
（1984～96）
三澤興一
（1997～2001）
真木将樹
（2001）
上野裕平
（2002）
クリス・レイサム
（2003～04）
西山秀二
（2005）
野口茂樹
（2006）
小関竜也
（2007）
エイドリアン・バーンサイド
（2008～09）
松本哲也
（2010、2012～17）
高橋信二
（2011）
畠世周
（2019～20）
松原聖弥
（2021〜）
32
青田昇
（1942～43）
寺本哲治
（1949～54）
安原達佳
（1955～56、1961～63）
滝安治
（1964～69）
高橋正勝
（1956～60）
萩原康弘
（1970～75）
阿野鉱二
（1976）
田村勲
（1977～79）
古賀正明
（1980）
柳田真宏（俊郎）
（1981〜82）
橋本敬司
（1983～86）
高田誠
（1987～91）
大野雄次
（1992～93）
ダン・グラッデン
（1994）
大森剛
（1995～98）
永池們多（恭男）
（1998～2002）
長田昌浩
（2003～06）
円谷英俊
（2007～09）
小野淳平
（2010）
松本哲也
（2011）
橋本到
（2012～18）
宇佐美真吾
（2019）
鍵谷陽平
（2019）
堀田賢伸
（2020）
33
戸田吉蔵
（1943）
岡部宏
（1949～54）
杉本定介
（1953）
井上安雄
（1955）
藤本伸
（1956～57）
中尾碩志
（1958〜61）
岩郷泰博
（1962～63）
秋丸正道
（1964）
長尾敏広
（1967）
江藤省三
（1968）
松本正幸
（1969）
阿野鉱二
（1970）
浜村健史
（1972）
原田俊治（治明）
（1973～81）
西尾亨
（1982～83）
太田幸司
（1983）
中島浩人
（1984～87）
益田明典
（1988～91）
藤本健治
（1992）
長嶋茂雄
（1993～99）
江藤智
（2000～05）
イ・スンヨプ
（2006）
野間口貴彦
（2007～10）
ラスティ・ライアル
（2011）
石井義人
（2012～14）
金城龍彦
（2015）
アブナー・アブレイユ
（2016）
ケーシー・マギー
（2017～18）
クリスチャン・ビヤヌエバ
（2019）
太田龍
（2020～）
34
中村政美
（1943）
永井洋二郎
（1949～50）
塩崎正人
（1951）
辻村隆
（1952～53）
三浦方義
（1952～55）
義原武敏
（1956～61）
相羽欣厚
（1962～64）
金田正一
（1965～69）※永久欠番
35
藤本英雄
（1942～43）
宮本二郎
（1949～51）
南温平
（1952）
辻村隆
（1953～54）
加藤克巳
（1955～61）
千田啓介
（1962～69）
梅田邦三
（1970）
淡口憲治
（1971、1974～85）
広野功
（1972～73）
渡辺政仁
（1986～88）
四條稔
（1989～95）
清水隆行
（1996～2001）
福井敬治
（2002～04）
ダン・ミセリ
（2005）
越智大祐
（2006）
亀井義行
（2007～08）
工藤隆人
（2009）
西村健太朗
（2010～18）
桜井俊貴
（2019～）
■36
遠山隆男
（1943）
五十嵐辰馬
（1949～50）
佐々信義
（1951）
棟居進
（1952～53）
井上安雄
（1953～54）
国松彰
（1955～70）
柳田俊郎（真宏）
（1971～79）
中井康之
（1980～84）
藤岡寛生
（1985～92）
長嶋一茂
（1993～96）
織田淳哉
（1997～98）
進藤実
（1999）
高橋尚成
（2000～01）
石川雅実
（2002～03）
岩舘学
（2004～07）
村田透
（2008）
M．中村（MICHEAL）
（2009～11）
ジョン・ボウカー
（2012）
横川史学
（2013）
中井大介
（2014～16）
桜井俊貴
（2017～18）
石川慎吾
（2019～）
37
田村幹雄
（1943）
中島執
（1949～54）
十時啓視
（1955～59）
上野新
（1960〜61）
増田浩
（1961）
山崎登由
（1962～64）
安藤元博
（1965）
林千代作
（1966～69）
樋沢良信
（1971～75）
篠塚利夫
（1976～78）
石井茂雄
（1979）
島貫省一
（1980～84）
佐野元国
（1985～88）
津末英明
（1989～90）
元木大介
（1991～93）
岡島秀樹
（1994～97）
山田真介
（1998～99）
斉藤宜之
（2000～07）
藤田宗一
（2008～10）
須永英輝
（2011～12）
田原誠次
（2013～19）
若林晃弘
（2020～）
38
井上嘉弘
（1949）
中村国雄
（1950～52）
南温平
（1953～54）
工藤正明
（1955～59）
荻野一雄
（1960～61）
武藤充夫
（1962）
山崎正之
（1963～64）
末次民夫（利光）
（1965～77）
庄司智久
（1978～79）
迫丸公勝
（1980～81）
仁村薫
（1982～87）
勝呂博憲
（1988～91）
藤田浩雅
（1992～95）
原俊介
（1996～99）
谷浩弥
（2000～03）
井出竜也
（2004）
星孝典
（2005～06）
上野貴久
（2007～08）
レビ・ロメロ
（2009）
エドガー・ゴンザレス
（2010）
朝井秀樹
（2011～12）
井野卓
（2013～14）
岡本和真
（2015～17）
岸田行倫
（2018～）
39
大友工
（1949～50）
高野進
（1951～52）
杉本定介
（1954）
松下秀文
（1955～59）
星野任
（1960～61）
田中耕一郎
（1962）
淡河弘
（1963～70）
谷山高明
（1972～74）
倉骨道広
（1975）
山本和生（和雄）
（1976～78）
中井康之
（1979）
山崎章弘
（1980～89）
堀場英孝
（1990）
吉原孝介
（1991～99）
光山英和
（1999～2000）
三浦貴
（2001～06）
吉武真太郎
（2007～08）
辻内崇伸
（2009～10）
レビ・ロメロ
（2011～12）
久米勇紀
（2012）
大累進
（2013～14）
マイルズ・マイコラス
（2015～17）
テイラー・ヤングマン
（2018）
立岡宗一郎
（2019～）
＜見方＞