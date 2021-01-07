読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜30〜39番＞

＜見方＞

選手名（背番号着用期間）











30

浅沼誉夫

（1936）

千葉茂

（1938）

藤本定義

（1939～42）

中島治康

（1943、1946～49）

藤本英雄

（1946）

水原茂（円裕）

（1950～60）

山内新一

（1969～72）

山本和雄

（1973～75）

クライド・ライト

（1976～78）

江川卓

（1979～87）

橋本清

（1988～98）

玉峰伸典

（1999）

チョン・ミンチョル

（2000～01）

武田一浩

（2002）

ゲーリー・ラス

（2003）

林昌範

（2004～06）

西村健太朗

（2007～09）

小林雅英

（2010）

宮國椋丞

（2011～19）

鍵谷陽平

（2020～）



31

川畑博

（1942～43）

三原修

（1947～50）

三浦方義

（1952）

辻村隆

（1952）

三宅大輔

（1954）

西田亨

（1955）

藤本英雄

（1956～57）

内堀保

（1957、1959～61）

千葉茂

（1958）

近藤金吾

（1962～65）

島田雄二

（1966）

山下司

（1967～76）

笠間雄二

（1977～79）

香坂英典

（1980～83）

石渡茂

（1983）

水野雄仁

（1984～96）

三澤興一

（1997～2001）

真木将樹

（2001）

上野裕平

（2002）

クリス・レイサム

（2003～04）

西山秀二

（2005）

野口茂樹

（2006）

小関竜也

（2007）

エイドリアン・バーンサイド

（2008～09）

松本哲也

（2010、2012～17）

高橋信二

（2011）

畠世周

（2019～20）

松原聖弥

（2021〜）



32

青田昇

（1942～43）

寺本哲治

（1949～54）

安原達佳

（1955～56、1961～63）

滝安治

（1964～69）

高橋正勝

（1956～60）

萩原康弘

（1970～75）

阿野鉱二

（1976）

田村勲

（1977～79）

古賀正明

（1980）

柳田真宏（俊郎）

（1981〜82）

橋本敬司

（1983～86）

高田誠

（1987～91）

大野雄次

（1992～93）

ダン・グラッデン

（1994）

大森剛

（1995～98）

永池們多（恭男）

（1998～2002）

長田昌浩

（2003～06）

円谷英俊

（2007～09）

小野淳平

（2010）

松本哲也

（2011）

橋本到

（2012～18）

宇佐美真吾

（2019）

鍵谷陽平

（2019）

堀田賢伸

（2020）



33

戸田吉蔵

（1943）

岡部宏

（1949～54）

杉本定介

（1953）

井上安雄

（1955）

藤本伸

（1956～57）

中尾碩志

（1958〜61）

岩郷泰博

（1962～63）

秋丸正道

（1964）

長尾敏広

（1967）

江藤省三

（1968）

松本正幸

（1969）

阿野鉱二

（1970）

浜村健史

（1972）

原田俊治（治明）

（1973～81）

西尾亨

（1982～83）

太田幸司

（1983）

中島浩人

（1984～87）

益田明典

（1988～91）

藤本健治

（1992）

長嶋茂雄

（1993～99）

江藤智

（2000～05）

イ・スンヨプ

（2006）

野間口貴彦

（2007～10）

ラスティ・ライアル

（2011）

石井義人

（2012～14）

金城龍彦

（2015）

アブナー・アブレイユ

（2016）

ケーシー・マギー

（2017～18）

クリスチャン・ビヤヌエバ

（2019）

太田龍

（2020～）



34

中村政美

（1943）

永井洋二郎

（1949～50）

塩崎正人

（1951）

辻村隆

（1952～53）

三浦方義

（1952～55）

義原武敏

（1956～61）

相羽欣厚

（1962～64）

金田正一

（1965～69）※永久欠番



35

藤本英雄

（1942～43）

宮本二郎

（1949～51）

南温平

（1952）

辻村隆

（1953～54）

加藤克巳

（1955～61）

千田啓介

（1962～69）

梅田邦三

（1970）

淡口憲治

（1971、1974～85）

広野功

（1972～73）

渡辺政仁

（1986～88）

四條稔

（1989～95）

清水隆行

（1996～2001）

福井敬治

（2002～04）

ダン・ミセリ

（2005）

越智大祐

（2006）

亀井義行

（2007～08）

工藤隆人

（2009）

西村健太朗

（2010～18）

桜井俊貴

（2019～）



■36

遠山隆男

（1943）

五十嵐辰馬

（1949～50）

佐々信義

（1951）

棟居進

（1952～53）

井上安雄

（1953～54）

国松彰

（1955～70）

柳田俊郎（真宏）

（1971～79）

中井康之

（1980～84）

藤岡寛生

（1985～92）

長嶋一茂

（1993～96）

織田淳哉

（1997～98）

進藤実

（1999）

高橋尚成

（2000～01）

石川雅実

（2002～03）

岩舘学

（2004～07）

村田透

（2008）

M．中村（MICHEAL）

（2009～11）

ジョン・ボウカー

（2012）

横川史学

（2013）

中井大介

（2014～16）

桜井俊貴

（2017～18）

石川慎吾

（2019～）



37

田村幹雄

（1943）

中島執

（1949～54）

十時啓視

（1955～59）

上野新

（1960〜61）

増田浩

（1961）

山崎登由

（1962～64）

安藤元博

（1965）

林千代作

（1966～69）

樋沢良信

（1971～75）

篠塚利夫

（1976～78）

石井茂雄

（1979）

島貫省一

（1980～84）

佐野元国

（1985～88）

津末英明

（1989～90）

元木大介

（1991～93）

岡島秀樹

（1994～97）

山田真介

（1998～99）

斉藤宜之

（2000～07）

藤田宗一

（2008～10）

須永英輝

（2011～12）

田原誠次

（2013～19）

若林晃弘

（2020～）



38

井上嘉弘

（1949）

中村国雄

（1950～52）

南温平

（1953～54）

工藤正明

（1955～59）

荻野一雄

（1960～61）

武藤充夫

（1962）

山崎正之

（1963～64）

末次民夫（利光）

（1965～77）

庄司智久

（1978～79）

迫丸公勝

（1980～81）

仁村薫

（1982～87）

勝呂博憲

（1988～91）

藤田浩雅

（1992～95）

原俊介

（1996～99）

谷浩弥

（2000～03）

井出竜也

（2004）

星孝典

（2005～06）

上野貴久

（2007～08）

レビ・ロメロ

（2009）

エドガー・ゴンザレス

（2010）

朝井秀樹

（2011～12）

井野卓

（2013～14）

岡本和真

（2015～17）

岸田行倫

（2018～）



39

大友工

（1949～50）

高野進

（1951～52）

杉本定介

（1954）

松下秀文

（1955～59）

星野任

（1960～61）

田中耕一郎

（1962）

淡河弘

（1963～70）

谷山高明

（1972～74）

倉骨道広

（1975）

山本和生（和雄）

（1976～78）

中井康之

（1979）

山崎章弘

（1980～89）

堀場英孝

（1990）

吉原孝介

（1991～99）

光山英和

（1999～2000）

三浦貴

（2001～06）

吉武真太郎

（2007～08）

辻内崇伸

（2009～10）

レビ・ロメロ

（2011～12）

久米勇紀

（2012）

大累進

（2013～14）

マイルズ・マイコラス

（2015～17）

テイラー・ヤングマン

（2018）

立岡宗一郎

（2019～）











