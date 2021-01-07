1月8日（金）にTBS系で放送される音楽特番「UTAGE!」の企画内容が追加発表された。
番組ではアーティストたちが視聴者からのリクエストに応えて、さまざまな企画にチャレンジ。「ジャズ」企画では約4年ぶりの番組登場となるクリス・ハートがドラムを担当する宮田俊哉（Kis-My-Ft2、舞祭組）とタッグを組み、ナット・キング・コールの名曲「Ｌ-Ｏ-Ｖ-Ｅ」をセッションする。
また横尾渉（Kis-My-Ft2、舞祭組）が“DJ師匠”としてDJプレイを披露するコーナーも展開。横尾は“日本を元気にするDJ師匠メドレー”と題し、MAX、松本伊代＆早見優、梅沢富美男と共に楽曲を披露するが、独特の間で合いの手を入れるスタイルで共演者たちを困惑させる。
TBS系「UTAGE!」
2021年1月8日（金）19:00～22:54
＜出演者＞
MC：中居正広
MCアシスタント：宮田俊哉（舞祭組）
UTAGE!アーティスト：梅沢富美男 / 柏木由紀（AKB48） / KABA.ちゃん / 川畑要（CHEMISTRY） / クリス・ハート / 島津亜矢 / 島袋寛子 / 高橋愛 / 貴水博之 / DA PUMP / TiA / TEE / Toshl / 二宮愛 / 早見優 / 舞祭組 / MAX / 松本伊代 / 松本明子 / 三浦祐太朗 / 森口博子