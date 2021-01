山下健二郎(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)がプロデュースするブランド「HIGH FIVE FACTORY Produce By KENJIRO YAMASHITA」が誕生した。

「HIGH FIVE FACTORY」はDIYや釣り、キャンプなどを楽しむ人々のためにファッショナブルかつ機能的なウェアを提供していくブランド。第1弾アイテムとしてTシャツ、キャップ、ネックウォーマーがラインナップされている。LDHのアパレルオンラインストア「VERTICAL GARAGE ONLINE STORE」では、1月9日よりこれらのアイテムの販売を開始する。