土岐麻子が2月17日に発売するカバーアルバム「HOME TOWN ~Cover Songs~」の収録曲が発表された。

「HOME TOWN ~Cover Songs~」には12月に先行配信された秦基博「アイ」のカバーのほか、くるり「Jubilee」やスピッツ「楓」など、土岐がこの時代に届けたい温もりや四季を感じさせる楽曲10曲をコンパイル。また2013年に発表されたアルバム「HEARTBREAKIN'」の収録曲「Rendez-vous in '58」が、以前から親交のあるバカリズムをゲストとして迎えた「Rendez-vous in '58(sings with バカリズム)」として収録される。さらに本作のテーマである“HOME”に連動して、テレビアニメ「フルーツバスケット」2ndシーズン第2クールのオープニング主題歌となった「HOME」がボーナストラックとして収録される。

「HOME TOWN ~Cover Songs~」収録曲

01. ソラニン

02. Jubilee

03. アイ

04. 夏夜のマジック

05. 楓

06. Rendez-vous in'58(sings with バカリズム)

07. 白い恋人達

08. I Miss You

09. CHINESE SOUP

10. VITAMIN E・P・O

11. HOME ※ボーナストラック