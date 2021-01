再び配るよ『銀魂』印の鬼滅カード!!　5週目も入場者プレゼント!!!

いよいよ今週1月8日(金)より公開される『銀魂 THE FINAL』。世間を賑わせた ”掟破り” の入場者プレゼント、『銀魂』原作者・空知英秋描き下ろし<炭治郎&柱イラストカード>が5週目に再配布することが決定した。



いよいよ今週公開となる映画『銀魂 THE FINAL』。

昨年より映画関連情報が解禁されるたびにトレンドを賑わせ、最高潮に公開への期待も高まる本作だが、その中でも、注目を集めているのが ”掟破り” の入場者プレゼント、空知英秋描き下ろし<炭治郎&柱イラストカード>だ。



そんな話題の第1週目の入場者プレゼントが、公開5週目となる2月5日(金)<予定>から、全国の上映劇場にて、入場者プレゼントとして再度配布されることとなった。



これは1都3県を対象に発令が検討されている緊急事態宣言を受け、映画を待ち望んでいるファンの皆さんに映画館で鑑賞するタイミングの選択肢が増えるよう急遽対応されたもの。

焦らずに思い思いのタイミングで映画を楽しんでほしいという製作者側の思いが込められたメッセージとなっている。



公開5週目の入場者プレゼントも、公開1週目と同様に、すでにビジュアルが解禁された竈門炭治郎、煉獄杏寿郎、胡蝶しのぶをはじめとした全10種類がランダムで追加配布される。

特典の数には限りがあるため、なくなり次第終了となるのでご注意を。



”掟破り” で ”限界突破” アニメ界の常識を覆し続け、やりたい放題しながらも全力で走り続け、常識を破り続けてきた15年間。原作者・声優陣・スタッフ・全員が全力疾走で駆け抜ける、アニメ『銀魂』のラストラン『銀魂 THE FINAL』。

侍(オレたち)の魂をかけた、文字通りの ”最後のバカ騒ぎ” が始まるのをぜひお見逃しなく!



(C) 空知英秋/劇場版銀魂製作委員会