日常使いに嬉しい装備の数々も！シトロエン C3に新世代ブランドフェイスが登場

シトロエンのベストセラーコンパクトカーC3に新世代ブランドフェイスが登場。



いまのシトロエンにとってC3というモデルは、ひとつのエポックメイキングといっても過言ではない。2016年末のグローバルでの発売以来、累計80万台を超えるセールスを記録。日本でも2017年の導入以来、3年あまりで7625台(2020年12月末日現在)を数え、国内マーケットでのシトロエンブランドのビジネスの根幹をなすモデルに成長している。2010年5月デビューの先代モデルが7年弱のモデルライフで6482台であったことを振り返れば、いかにいまのC3とシトロエンのスタイルがカスタマーの支持をいただいているかは明らかといえるだろう。



NEW C3は、人気の源泉となった守られているような安心感ある佇まいとモダンさを合わせ持つエクステリア、あらゆるところに感じる心地よさを備えたインテリア、快適な乗り心地と経済性、カラフルな個性などの美点はそのままに、まさにこれからのシトロエンを示唆する新世代フェイスに生まれ変わった。



NEW C3の特徴

・あたらしいシトロエンのアイデンティティ:コンセプトカーCXPERIENCEにインスパイアされたあたらしいシトロエンのグリルとインテリジェントハイビーム付きLEDヘッドライトを採用した個性あふれるフェイス

・新色2色を含む4色のエクステリアカラー、4色のルーフカラー、2つのインテリアカラー、3つのカラーパックから9通りの組み合わせのバリエーション

・ブランドのグラフィック・シグネチャーであるAirbump®のあたらしいデザイン

・シトロエンならではの快適性を実現するアドバンストコンフォートシート

・JC08モード値で15%の燃費向上を果たした新マネジメントのエンジン

・FEEL、SHINEの基本の2グレードに加えてデビュー特別仕様車のEDITION 2021を展開



ひとびとの移動の自由と自由な移動を快適性をもって担保する "Inspired By You "というシトロエン成功の方程式を、NEW C3は、クリエイティブでポジティブで、つねにアクティブに行動する都市部や都市周辺の生活者のために適用した。







シトロエンCEO ヴァンサン・コベ氏は、このようにコメント。「C3は初代から数えて累計450万台以上、3代目の2016年のグローバルローンチからは80万台以上の販売実績をあげています! ブランドのベストセラーとしての地位を確かなものにし、シトロエンのビジネスを軌道にのせてくれました。C3は、強豪ひしめくヨーロッパのマーケットで5番目に位置しており、このサクセスストーリーを継続していくために、さらに個性的なエステリアとあたらしいブランドのフロントエンドのアイデンティティ、より多くのカスタマイズ性、コンパクトカーのあたらしい基準を打ち立てる快適性、そして毎日、本当に使えるモダンな装備を導入することで、その魅力を強化していきます。お客さまがシトロエンブランドのタグライン”Inspired By You”に期待していることをこのNEW C3は凝縮しているといえるでしょう。そして、このモデルは、最新のコンセプトカーにインスパイアされたシトロエンの新しいフロントエンド・アイデンティティの先駆けとなるのです」



NEW C3のフロントフェイスは2016年のパリモーターショーで発表されたコンセプトカー「CXPERIENCE」(Cエクスペリエンス)に直接的にインスパイアされたもので、ひと目見ただけであたらしさを感じていただけるだろう。シトロエンのブランドロゴであるダブルシェブロンから伸びるクロームがLEDデイタイム・ランニング・ライトにまで広がりワイド感を強調。さらに下部は、あたらしいデザインのLEDヘッドライトまで伸びていく。さらに下のフォグランプは、ベゼル部分がカラーパックと呼応するようになっている。



C3に採用されてシトロエンのシグネチャーとして認知されたAirbump®はワイドにデザインを一新。3つのカプセルのセットで構成されており、ボディワークを保護するとともに、NEW C3ならではの個性を補完する。リアクオーターパネル、CピラーのステッカーはこのAirbump®のパターンを反復し、サイドビューに統一感を持たせ、あたらしいフロントフェイスとあいまってNEW C3にダイナミズムと力強さを加えている。







NEW C3のデザインチーム、開発チームは、このベストセラーコンパクトの魅力をさらに高めるべく一切の妥協を廃した。運転者と同乗者にリビングのような居心地の良さとくつろぎを提供すべくシトロエンアドバンストコンフォートのコンセプトをさらに色濃く導入。これまでもその快適性と気楽さで定評のあったインテリアの基本デザインは踏襲しつつ、さらなる快適性のためにアドバンストコンフォートシートをエメラルド内装仕様に初採用。これはシート生地裏に特別なフォームを配することで、身体とシートの”当たり”感を改善したシートで、C5 AIRCROSS SUVで導入され好評を得たものと同様の考え方で造られたものである。生地裏のフォームのボリュームも従来の2mmから15mmへと大幅にアップしたことで、しっとりふっかりとした比類ない柔らかさを実現し、疲労につながる車体の微震動をシートが吸収する。



現代のフランス車にカスタマーが期待する快適性とホールド感を高い次元で両立させている。また、エメラルドグリーンのアクセント(ボディカラーによる)とモダンでグラフィカルなステッチが視覚的にも心地よい居住空間を作っている。







運転支援と安全装備:コンパクトカーの日常使いに嬉しい装備の数々

・LEDヘッドライト&インテリジェントハイビーム

ヘッドライトは新デザインのLEDヘッドライトが全グレード標準装備となります。また、インテリジェントハイビームはマルチファンクションカメラが常に前方の状況を分析。先行車や対向車の有無により、ハイビームとロービームを自動的に切り替え、対向車を幻惑することなく、常に最適な前方視界を確保する。



・ブラインドスポットモニターシステム

走行中、斜め後方のブラインドスポット(死角)に存在する後続車輌を超音波センサーが感知。ドアミラー内にオレンジ色の警告灯を点灯させる。



・アクティブセーフティブレーキ

前方の車輌や障害物を検知し、ドライバーが回避操作を行わない場合に自動的にブレーキを作動させる。車輌および歩行者を検知し、作動範囲は5〜80km/hとなっている。



・レーンデパーチャーウォーニング

車載カメラが車線を検知し、ウィンカー操作がない状態で車線からはみ出しそうになると、警告を発する。



・トラフィックサインインフォメーション

制限速度に関する道路標識をマルチファンクションカメラが読み取り、インストルメントパネルに表示。制限速度はドライバーが任意でクルーズコントロールまたはスピードリミッターに連動させることが可能。



・ドライバーアテンションアラート

マルチファンクションカメラにより、車線に対するふらつきを検知し、居眠り防止の警告を発する。



・フロント、バックソナー、バックカメラ

バックカメラは後進の際に車輌後方の状況をタッチスクリーンに自動で写し出す。距離や角度が認識できるガイドラインにより周囲の状況が手に取るように把握できる。また、障害物等が接近すると警報を発するソナーを前後に装備している。※フロントソナーはSHINEに標準装備



パワートレインはグループPSAのPureTech1.2リッター ガソリンターボエンジン(アイドリングストップ付き)にアイシン・エイ・ダブリュとの共同開発による電子制御6速オートマチックトランスミッションEAT6を継続採用。PureTech1.2リッター エンジンは、4年連続エンジン・オブ・ザ・イヤーを獲得し、パワー&トルク、アクセルに対するツキ、レスポンス、燃費性能、環境性能の各要素においてコンパクトクラスの名機と評されるものです。その評価に甘んじることなく、さらにエンジンマネジメントソフトウェアの最適化によりJC08モードを15%も向上させた。JC08 モードで21.0km/リッター(旧18.2km/リッター)、WLTC モ ードで17.2km/リッターである。







NEW C3導入記念として特別仕様車EDITION 2021(エディション2021)を設定。1インチアップの17インチホイールとルーフステッカー、さらにインテリアにテックウッド(一台一台木目の異なるプリント)をあしらった、より温かみのあるシックでリビングのような雰囲気が魅力。



特別仕様車のEDITION 2021をのぞき、グレードはSHINEとFEELの2グレード展開となる。SHINEはEDITION 2021のベースとなる装備充実のメイングレードとなり、アドバンスドコンフォートシートとカラーアクセントの入ったエメラルド内装と継続仕様のシートのスタンダード内装がそれぞれのボディカラーと組み合わされる。FEELはモノトーンルーフ(ボディ同色)とスタンダード内装とシート、16インチスチールホイール、フロントソナーやバックカメラ、ブラインドスポットモニターの有無などが相違点となる。



また、ボディカラーは4色展開。ドアハンドルはブラック&クローム装飾となる。スプリングブルーとルージュエリクシールは新色。特別仕様車のEDITION 2021はスプリングブルー、ルージュエリクシール、サーブルの3色展開となる。





C3 FEEL 2,350,000円

C3 SHINE 2,575,000円

C3 SHINE(エメラルド内装) 2,595,000円

C3 EDITION 2021 2,699,000円