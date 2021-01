Official髭男dism、映画ドラえもん主題歌「Universe」MVティザー公開

Official髭男dismが、2021年2月24日にリリースするシングル『Universe』のMVティザーを公開した。



本楽曲は2021年3月5日公開予定の『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』の主題歌に決定しており、CD Only盤、CD+Live Blu-ray盤、CD+Live DVD盤の全3形態で発売され、CD+Live Blu-ray/DVD盤には、2020年9月26日に開催され、12万人が同時視聴したオンラインライブ「Official髭男dism ONLINE LIVE 2020 - Arena Travelers -」の様子が収録される。



また、「Universe」は1月9日より各音楽配信DL・サブスクリプションサービスにて配信がスタートする予定。









<リリース情報>



Official髭男dism

最新シングル『Universe』



発売日:2021年2月24日(木)

【CD Only盤】

価格:700円(税抜)

※紙ジャケ2P仕様



【CD+Live DVD盤】

価格:4500円(税抜)

※特殊スリーブ仕様

(DVD:音声 16bit 48k PCM 2ch/ 5.1ch DTS Digital Surround)



【CD+Live Blu-ray盤】

価格:4500円(税抜)

※特殊スリーブ仕様

(Blu-ray:音声24bit 48k PCM 2ch / 24bit 48k Dolby true HD(Dolby Atmos))

=CD収録内容=

1.Universe

2.Universe-Instrumental-



=DVD &Blu-ray収録内容=

Official髭男dism ONLINE LIVE 2020 - Arena Travelers -

1.HELLO

2.宿命

3.ノーダウト

4.パラボラ

5.ビンテージ

6.Rowan

7.夏模様の猫

8.イエスタデイ

9.Laughter

10. たかがアイラブユー

11. 115 万キロのフィルム

12. 異端なスター

13. 旅は道連れ

14. 夕暮れ沿い

15. FIRE GROUND

16. Stand By You

17. Pretender

18. I LOVE…

19. ラストソング



特典映像

・Behind The Scene from Official髭男dism ONLINE LIVE 2020 - Arena Travelers -

・メンバー副音声オーディオコメンタリー付き