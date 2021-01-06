女王蜂、最新シングル表題曲「夜天」先行配信&収録内容公開

女王蜂が、2021年1月27日に発売する完全生産限定シングル『夜天』から表題曲「夜天」を1月13日から先行配信する。



「夜天」は2020年12月25日にZepp Hanedaで開催された「アヴちゃん聖誕祭2020 〜DARK GAL〜」にて初披露された楽曲。今回の先行配信の発表に合わせて、1月27日に発売となる最新シングルの収録楽曲も公開された。表題曲「夜天」に加え、TVアニメ『どろろ』オープニングテーマでもある「火炎」のアコースティックバージョンを新たにアレンジした「火炎(FLAME)」、さらに「コスモ」を再録した全3曲を収録予定。



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また、『夜天』はさらに女王蜂初の無観客配信LIVE「蜂月蜂日〜ROYAL DISTANCE〜in Zepp Haneda」の本編を今回の作品用に再編集し、全曲収録したBlu-ray Disc、そして特製グッズも封入。豪華プレミアムBOX仕様となっている。





＜リリース情報＞



女王蜂

先行配信曲「夜天」



配信日；2021年1月13日（水）

配信リンク：https://smar.lnk.to/Px7BBw

※配信開始は各サイトで時間差がありますのでご了承ください

※iTunesではNew Single『夜天』の予約も同時スタート







女王蜂

完全生産限定シングル『夜天』



発売日：2021年1月27日（水）

値段：5000円（税抜）

＝CD収録曲＝

1. 夜天

2. 火炎（FLAME）

3. コスモ



＝Blu-ray収録内容＝

無観客配信LIVE『蜂月蜂日〜ROYAL DISTANCE〜』

（2020.08.08 Live at Zepp Haneda）

1. P R I D E

2. BL

3. 火炎

4. DANCE DANCE DANCE

5. 金星

6. 失楽園

7. ヴィーナス

8. 催眠術

9. 売春

10. 心中デイト

11. Q

12. 十

13. 聖戦

14. Serenade

15. 空中戦

16. Introduction



＜公演概要＞



女王蜂単独公演

DAY1「HYPER BLACK LOVE」



2021年2月24日（水）日本武道館

時間：開場18:00／開演19:00



DAY2「夜天決行」

2021年2月25日（木）日本武道館



時間：開場18:00／開演19:00



チケット：

ジュリ扇付きチケット10000円（税込/全席指定・オリジナルジュリ扇付き/イープラス先行受付のみ（FC先行・オフィシャルHP先行含む））

通常チケット8000円（税込/全席指定）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

一般発売日：2021年2月6日（土）



チケット先行受付：

女王蜂ファンクラブ『蜜蜂倶楽部』先行

期間：2020年12月25日（金）21:00～2020年12月28日（月）23:59

申し込み先：http://fc.ziyoou-vachi.com/



オフィシャルHPチケット先行

期間：2020年12月29日（火）12:00～2021年1月7日（木）23:59

申し込み先：https://eplus.jp/ziyoouvachi21-hp/

配信チケット：2020年2月1日（月）より販売予定。詳細は後日。



女王蜂オフィシャルHP：http://www.ziyoou-vachi.com/



