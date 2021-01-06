女王蜂、最新シングル表題曲「夜天」先行配信&収録内容公開

女王蜂が、2021年1月27日に発売する完全生産限定シングル『夜天』から表題曲「夜天」を1月13日から先行配信する。
「夜天」は2020年12月25日にZepp Hanedaで開催された「アヴちゃん聖誕祭2020 〜DARK GAL〜」にて初披露された楽曲。今回の先行配信の発表に合わせて、1月27日に発売となる最新シングルの収録楽曲も公開された。表題曲「夜天」に加え、TVアニメ『どろろ』オープニングテーマでもある「火炎」のアコースティックバージョンを新たにアレンジした「火炎(FLAME)」、さらに「コスモ」を再録した全3曲を収録予定。
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また、『夜天』はさらに女王蜂初の無観客配信LIVE「蜂月蜂日〜ROYAL DISTANCE〜in Zepp Haneda」の本編を今回の作品用に再編集し、全曲収録したBlu-ray Disc、そして特製グッズも封入。豪華プレミアムBOX仕様となっている。
＜リリース情報＞
女王蜂
先行配信曲「夜天」
配信日；2021年1月13日（水）
配信リンク：https://smar.lnk.to/Px7BBw
※配信開始は各サイトで時間差がありますのでご了承ください
※iTunesではNew Single『夜天』の予約も同時スタート
女王蜂
完全生産限定シングル『夜天』
発売日：2021年1月27日（水）
値段：5000円（税抜）
＝CD収録曲＝
1. 夜天
2. 火炎（FLAME）
3. コスモ
＝Blu-ray収録内容＝
無観客配信LIVE『蜂月蜂日〜ROYAL DISTANCE〜』
（2020.08.08 Live at Zepp Haneda）
1. P R I D E
2. BL
3. 火炎
4. DANCE DANCE DANCE
5. 金星
6. 失楽園
7. ヴィーナス
8. 催眠術
9. 売春
10. 心中デイト
11. Q
12. 十
13. 聖戦
14. Serenade
15. 空中戦
16. Introduction
＜公演概要＞
女王蜂単独公演
DAY1「HYPER BLACK LOVE」
2021年2月24日（水）日本武道館
時間：開場18:00／開演19:00
DAY2「夜天決行」
2021年2月25日（木）日本武道館
時間：開場18:00／開演19:00
チケット：
ジュリ扇付きチケット10000円（税込/全席指定・オリジナルジュリ扇付き/イープラス先行受付のみ（FC先行・オフィシャルHP先行含む））
通常チケット8000円（税込/全席指定）
※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可
一般発売日：2021年2月6日（土）
チケット先行受付：
女王蜂ファンクラブ『蜜蜂倶楽部』先行
期間：2020年12月25日（金）21:00～2020年12月28日（月）23:59
申し込み先：http://fc.ziyoou-vachi.com/
オフィシャルHPチケット先行
期間：2020年12月29日（火）12:00～2021年1月7日（木）23:59
申し込み先：https://eplus.jp/ziyoouvachi21-hp/
配信チケット：2020年2月1日（月）より販売予定。詳細は後日。
女王蜂オフィシャルHP：http://www.ziyoou-vachi.com/
女王蜂が、2021年1月27日に発売する完全生産限定シングル『夜天』から表題曲「夜天」を1月13日から先行配信する。