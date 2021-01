『学芸大青春』ミニアルバム発売決定！浅沼晋太郎とのコラボ楽曲も！

2次元の姿で活動する本格派ダンス&ボーカルグループ「学芸大青春(ガクゲイダイジュネス)」が所属する芸能事務所「VOYZ ENTERTAINMENT」を運営するVOYZ ENTERTAINMENTは、昨年9月に発売された1st Albumに続いて2枚目のCD商品となる学芸大青春のMini Album『Hit me!』を、2021年2月24日(水)に発売することを発表。また、学芸大青春のメンバー5人が主演の新感覚ホームコメディ3Dショートドラマ『漂流兄弟』の続編映像を、1月6日(水)より学芸大青春公式YouTubeチャンネルにて公開した。



2020年9月に活動開始1周年を記念して発売された学芸大青春の1st Album『HERE WE ARE!』は、アニメイト、セブンネットショッピング、公式ECサイトのみの限定販売にもかかわらず、6000枚を超えるセールスを記録。同年11月には1st LIVE「WHO WE ARE! Return!!」を開催し、文字通り「2次元と3次元を行き来する」ライブパフォーマンスが話題となった。



そして活動2年目に突入し、ますます存在感を増しているダンス&ボーカルグループ「学芸大青春」が2月24日に初の Mini Album『Hit me!』を3形態で発売することが決定。昨年11月に突如発表した新曲『Lazy Day』や、『漂流兄弟』Season2の主題歌『JUST MadDancy Remix』、1st LIVEのエピローグとしてリリックビデオを公開したことでファンを驚かせた攻撃的なダンスナンバーの表題曲『Hit me!』など、バリエーション豊かなこの3曲に加え、未解禁の新曲『I'm in love』、さらにはボーナストラックとして大人気声優・浅沼晋太郎さんとのコラボ曲『真夏のSunshine!!』が収録された、ボリューム満点5曲入りのMini Albumとなっている。



『真夏のSunshine!!』は、5人が3Dドラマ『漂流兄弟』で演じた「樹根洲兄弟」として歌唱しているキャラクターソングで、この『漂流兄弟』でナレーション、そして「マダラメ博士」役を務める浅沼晋太郎さんが参加した、ドラマの世界観をレゲエ調のトラックにのせたカラオケで歌いたくなる楽しい1曲に仕上がっている。



3Dドラマ『漂流兄弟』は、学芸大青春公式YouTubeとTwitterで2020年1月より公開されている1話10分のホームコメディショートドラマで、学芸大青春の5人が初めて俳優として挑んだ作品。全編が3DCGで撮影・編集され、YouTube上で無料公開されたその完成度の高い映像美が業界で話題となっていたドラマコンテンツだ。昨年12月に最終話が配信となっていたが、その続編となる「第11.5話」が1月6日(水)にYouTubeで公開となった。



Mini Album『Hit me!』完全生産限定盤Aには、この『漂流兄弟』の全話数を収録したBlu-ray Discと、YouTubeで公開となった「第11.5話」のさらなる続編となる、樹根洲兄弟とマダラメ博士との新たな攻防が描かれたボイスドラマCDを収録。通常盤とは異なるデジパック仕様で2CD+Blur-rayの豪華盤となっている。



また、完全生産限定盤Bには、『漂流兄弟』のオリジナルサウンドトラックCDに加え、自ら作曲活動も行う学芸大青春のメンバー、仲川蓮による、全曲自作・演奏によるピアノ集『Ren Nakagawa ピアノの調べ』CDを収録。さらに限定盤Bだけの特典として、学芸大青春ならではのスタイリッシュなデザインが施された全10種のフレークシールを封入。こちらも通常盤とは異なるデジパック仕様で、3CD+封入特典の豪華盤となっている。



Mini Album表題曲の『Hit me!』は、テレビ朝日系全国放送番組『BREAK OUT』の1月度オープニング・トラックに決定しており、その MusicVideo が1月6日(水)放送の『BREAK OUT』で初解禁される。



