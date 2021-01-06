BAND-MAID、最新アルバム『Unseen World』ティーザー映像公開

BAND-MAIDが、2021年1月20日に発売する4thアルバム『Unseen World』のティーザー映像を公開した。
BAND-MAID Official YouTube Channelに公開されたアルバムティーザー映像では、先日開催されたオンラインお給仕（ライブ）の映像をバックに、本作に収録される12曲の一部を試聴することができる。
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また、BAND-MAIDは初回盤収録の全12曲を1月13日より全世界で先行配信するが、この先行配信を皮切りに2月11日に開催予定の日本武道館お給仕までの1ヶ月間、毎週新コンテンツを1つずつ公開していくとのこと。
＜リリース情報＞
BAND-MAID
4thアルバム『Unseen World』
発売日：2021年1月20日（水）
発売元：ポニーキャニオン
配信リンク：https://lnk.to/UnseenWorld_CD
・完全生産限定盤 [2CD+Blu-ray+ STUDIO PHOTOBOOK]
特殊パッケージ予定（ポスター型ブックレット封入）
価格：7000円（税抜）
＝CD収録内容＝
Disc1：原点回帰盤
1. After Life
2. Why Why Why
3. Youth
4. サヨナキドリ
5. CHEMICAL REACTION
6. Manners
7. I still seek revenge.
Disc2：現点進化盤
1. Giovanni
2. H-G-K
3. Manners
4. BLACK HOLE
5. 本懐
6. NO GOD
7. Warning!
＝Blu-ray収録内容＝
MIKU KOBATO（Gt./Vo.）、KANAMI（Gt.）、MISA（Ba.）、AKANE（Dr.）
Instrumental MV全4曲収録
※完全生産限定盤のみマルチチャンネル映像対応（一部デッキによっては非対応）
After Life（Instrumental Video）
NO GOD（Instrumental Video）
Giovanni（Instrumental Video）
without holding back（Instrumental Video）
STUDIO PHOTOBOOK：36P写真集
・初回生産限定盤 [CD+DVD]
価格：4000円（税抜）
＝CD収録内容＝
1. Warning!
2. NO GOD
3. After Life
4. Manners
5. I still seek revenge.
6. H-G-K
7. サヨナキドリ
8. Why Why Why
9. CHEMICAL REACTION
10. Giovanni
11. 本懐
12. BLACK HOLE
＝DVD収録内容＝
MIKU KOBATO（Gt./Vo.）、KANAMI（Gt.）、MISA（Ba.）、AKANE（Dr.）
Instrumental Music Video全4曲収録
After Life（Instrumental Video）
NO GOD（Instrumental Video）
Giovanni（Instrumental Video）
without holding back（Instrumental Video）
通常盤 [CDのみ]
価格：3000円（税抜）
＝CD収録内容＝
1. Warning!
2. NO GOD
3. After Life
4. Manners
5. I still seek revenge.
6. H-G-K
7. サヨナキドリ
8. Why Why Why
9. CHEMICAL REACTION
10. Giovanni
11. 本懐
12. BLACK HOLE
13. without holding back
※価格、収録内容共に予告なく変更する場合が御座います。
＜ライブ情報＞
BAND-MAID
「日本武道館ワンマンお給仕」
2021年2月11日（木・祝）東京・日本武道館
開場17:00 / 開演18:00
詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/326310
BAND-MAID OFFICIAL HP：https://bandmaid.tokyo
BAND-MAIDが、2021年1月20日に発売する4thアルバム『Unseen World』のティーザー映像を公開した。