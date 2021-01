BAND-MAID、最新アルバム『Unseen World』ティーザー映像公開

BAND-MAIDが、2021年1月20日に発売する4thアルバム『Unseen World』のティーザー映像を公開した。



BAND-MAID Official YouTube Channelに公開されたアルバムティーザー映像では、先日開催されたオンラインお給仕(ライブ)の映像をバックに、本作に収録される12曲の一部を試聴することができる。



また、BAND-MAIDは初回盤収録の全12曲を1月13日より全世界で先行配信するが、この先行配信を皮切りに2月11日に開催予定の日本武道館お給仕までの1ヶ月間、毎週新コンテンツを1つずつ公開していくとのこと。





<リリース情報>







BAND-MAID

4thアルバム『Unseen World』



発売日:2021年1月20日(水)

発売元:ポニーキャニオン

配信リンク:https://lnk.to/UnseenWorld_CD



・完全生産限定盤 [2CD+Blu-ray+ STUDIO PHOTOBOOK]

特殊パッケージ予定(ポスター型ブックレット封入)

価格:7000円(税抜)

=CD収録内容=

Disc1:原点回帰盤

1. After Life

2. Why Why Why

3. Youth

4. サヨナキドリ

5. CHEMICAL REACTION

6. Manners

7. I still seek revenge.



Disc2:現点進化盤

1. Giovanni

2. H-G-K

3. Manners

4. BLACK HOLE

5. 本懐

6. NO GOD

7. Warning!



=Blu-ray収録内容=

MIKU KOBATO(Gt./Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.)

Instrumental MV全4曲収録

※完全生産限定盤のみマルチチャンネル映像対応(一部デッキによっては非対応)

After Life(Instrumental Video)

NO GOD(Instrumental Video)

Giovanni(Instrumental Video)

without holding back(Instrumental Video)



STUDIO PHOTOBOOK:36P写真集



・初回生産限定盤 [CD+DVD]

価格:4000円(税抜)

=CD収録内容=

1. Warning!

2. NO GOD

3. After Life

4. Manners

5. I still seek revenge.

6. H-G-K

7. サヨナキドリ

8. Why Why Why

9. CHEMICAL REACTION

10. Giovanni

11. 本懐

12. BLACK HOLE



=DVD収録内容=

MIKU KOBATO(Gt./Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.)

Instrumental Music Video全4曲収録

After Life(Instrumental Video)

NO GOD(Instrumental Video)

Giovanni(Instrumental Video)

without holding back(Instrumental Video)



通常盤 [CDのみ]

価格:3000円(税抜)

=CD収録内容=

1. Warning!

2. NO GOD

3. After Life

4. Manners

5. I still seek revenge.

6. H-G-K

7. サヨナキドリ

8. Why Why Why

9. CHEMICAL REACTION

10. Giovanni

11. 本懐

12. BLACK HOLE

13. without holding back



※価格、収録内容共に予告なく変更する場合が御座います。



<ライブ情報>



BAND-MAID

「日本武道館ワンマンお給仕」



2021年2月11日(木・祝)東京・日本武道館

開場17:00 / 開演18:00

詳細:https://bandmaid.tokyo/contents/326310



BAND-MAID OFFICIAL HP:https://bandmaid.tokyo