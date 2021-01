Mrs. GREEN APPLE・大森元貴 2021年は「後厄と仲睦まじく」

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。新年最初の放送ということで、2021年の抱負を書き初めで発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」1月5日(火)放送分)大森:あけましておめでとうございます! 2021年になりました! 2020年ってあったのかな? っていう感じですけど……(笑)。今年一発目のミセスLOCKS! です。SCHOOL OF LOCK! の毎年恒例行事! 今年もさっそく書き初めをしたいと思います!ちなみに去年は、「厄年と仲良く」と書きました。去年は本厄でしたね……今年は何を書こうかな? (スタッフからの質問で)「厄年は無事に乗り切れましたか?」ってありますけど、乗り切ったのかどうなのかわかんないような1年でしたね(笑)。乗り切ったんでしょうか……? 乗り切れてよかったな(笑)。はい、書けました! 去年は厄年でした。今年は……どどん!大森:後厄ですからね。仲良くじゃないですよ、“仲睦まじく”です。もうちょっと上に行きますから。大人の友情ですよ(笑)。後厄と仲睦まじく行きたいと思います。今年もよろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/