読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜20〜29番＞

＜見方＞
選手名（背番号着用期間）
20
内堀保
（1935）
林清一
（1936）
成田友三郎
（1936～38）
アデラーノ・リベラ
（1939～40）
多田文久三
（1941～43）
丸木迪
（1946）
林清光
（1946～47）
島田光夫
（1948）
藤原鉄之助
（1949）
大友工（工司）
（1951～59）
堀本律雄
（1960～62）
北川芳男
（1963～66）
高橋明
（1967～70）
関本四十四
（1971～74）
定岡正二
（1975～85）
ルイス・サンチェ
（1986～87）
ビル・ガリクソン
（1988～89）
川辺忠義
（1990～94）
織田淳哉
（1995～96）
入来祐作
（1997～2003）
タフィ・ローズ
（2004～05）
豊田清
（2006～10）
ブライアン・バニスター
（2011）
スコット・マシソン
（2012～19）
エンジェル・サンチェス
（2020～）
戸郷翔征
（2021〜）
21
三原修
（1936～38）
清水善秋
（1941～43）
丸木迪
（1946）
林清光
（1946）
川崎徳次
（1947～49）
久保木清
（1950～51）
入谷正典
（1952～56）
藤田元司
（1957）
伊藤芳明
（1959～65）
堀内恒夫
（1966）
高橋一三
（1967～75）
加藤初
（1976～90）
宮本和知
（1991～97）
チョ・ソンミン
（1998～2002）
木佐貫洋
（2003～06）
高橋尚成
（2007～09）
ホアン・フランシスコ
（2015）
桜井俊貴
（2016）
吉川光夫
（2017～18）
岩隈久志
（2019～20）
井納翔一
（2021〜）
22
藤本定義
（1936～38）
千葉茂
（1939～41）
小松原博喜
（1947～54）
加倉井実
（1955～58）
藤本健作
（1959～60）
高橋栄一郎
（1961～62）
船田和英
（1963～65）
江藤省三
（1966～67）
矢ノ浦国満
（1968）
島野修
（1969～75）
水谷孝
（1976）
藤城和明
（1977～82）
笹本信二
（1982～86）
山田武史
（1987～88）
中尾孝義
（1989～92）
大久保博元
（1992～95）
杉山直輝
（1996～2000）
田畑一也
（2001～02）
フリオ・サンタナ
（2003～04）
ゲーブ・キャプラー
（2005）
福田聡志
（2006～08）
越智大祐
（2009～13）
小林誠司
（2014～）
23
呉波（昌征）
（1937～43）
藤本英雄
（1946）
青田昇
（1948～52）
柏枝文治
（1953～56）
中村稔
（1957）
難波昭二郎
（1958～61）
藤本伸
（1962～63）
松村正晴
（1964～66）
槌田誠
（1967～76）
松本匡史
（1977～79）
中司得三
（1980～84）
上田和明
（1985～93）
柳沢裕一
（1994～99）
伊藤隆偉
（1999）
田辺路朗
（2000）
吉永幸一郎
（2001～03）
西村健太朗
（2004～06）
脇谷亮太
（2007～11、2013）
フレデリク・セペダ
（2014）
相川亮二
（2015～17）
野上亮磨
（2018～）
24
田代須恵雄
（1937～39）
泉田喜義
（1940～42）
長原孝治
（1947）
関口清治
（1948）
樋笠一夫
（1951～57）
黒田能弘
（1959～61）
宮田征典
（1962～69）
若生忠泰
（1970）
広野功
（1971）
小坂敏彦
（1972）
玉井信博
（1974～75）
中畑清
（1976～89）
大森剛
（1990～94）
石毛博史
（1995～96）
ペドロ・カステヤーノ
（1997）
高橋由伸
（1998～18）
ライアン・クック
（2019）
大城卓三
（2020～）
25
井上康弘
（1937～39）
平山菊二
（1946～49）
吉江英四郎
（1950）
岡部宏
（1951）
兼吉寛
（1951～52）
西田亨
（1952～53）
杉本定介
（1953）
岡部宏
（1953）
辻村隆
（1953）
笠原正行
（1953～55）
高橋正勝
（1956）
土屋正孝
（1956～60）
土居章助
（1961）
古賀英彦
（1962～64）
相羽欣厚
（1965～72）
富田勝
（1973～75）
平田薫
（1976～80）
松原誠
（1981）
鈴木康友
（1982～84）
鴻野淳基
（1985～91）
谷口功一
（1992～94）
川口和久
（1995～98）
平松一宏
（1999～2001）
ジョン・ワズディン
（2002）
コリー・ベイリー
（2003）
三澤興一
（2004）
亀井義行
（2005～06）
イ・スンヨプ
（2007～10）
ジョシュ・フィールズ
（2011）
村田修一
（2012～17）
岡本和真
（2018～）
26
内海五十雄
（1938～39）
大橋智干
（1940）
木暮力三
（1942～43）
川崎徳次
（1946）
藤本治一郎
（1947）
塩崎正人
（1948～50）
桝重正
（1951～52）
鈴木実
（1953～54）
青木稔
（1955～57）
中村稔
（1958～69）
菅原勝矢
（1970～74）
中山俊之
（1975～76）
西本聖
（1977～88）
松谷竜二郎
（1989～94）
岸川勝也
（1995～97）
マリアノ・ダンカン
（1998）
西山一宇
（1999～03）
内海哲也
（2004～18）
髙橋優貴
（2020）
今村信貴
（2021〜）
27
吉原正喜
（1938～41）
野草義輝
（1948～49）
加地健三郎
（1950）
楠協郎（拡応）
（1951～54）
兼吉寛
（1952）
森昌彦
（1955～74）
二宮至
（1976～83）
石渡茂
（1984～85）
福王昭仁
（1986～99）
河本育之
（2000～04）
中村隼人
（2004～05）
栂野雅史
（2006）
門倉建
（2007～08）
市川友也
（2010～11）
實松一成
（2012～17）
宇佐見真吾
（2018）
炭谷銀仁朗
（2019～）
28
野村高義
（1938）
鈴木田登満留
（1939～40）
広瀬習一
（1941～42）
緒方俊明
（1947～49）
内藤博文
（1950～58）
塩原明
（1959～67）
井上善夫
（1968）
若生忠男
（1969）
松原明夫
（1970～72）
新浦寿夫（壽丈、壽夫）
（1973～81）
広田浩章（廣田）
（1986～94）
阿波野秀幸
（1995～97）
岡島秀樹
（1998～2006）
金刃憲人
（2007～12）
高木京介
（2013～16）
ガブリエル・ガルシア
（2016）
畠世周
（2018）
田口麗斗
（2019～）
29
三田政夫
（1938～39）
木村由夫
（1943）
宇野光雄
（1947～48）
別所毅彦
（1949）
松田清
（1950～55）
木戸美摸
（1957～61）
種部儀康
（1962～68）
吉村典男
（1969～70）
浜村健史
（1971）
秋本祐作
（1972～73）
河埜和正
（1974～78）
鹿取義隆
（1979～89）
西岡良洋
（1990～92、1994）
ジェシー・バーフィールド
（1993）
三野勝大
（1995～97）
川中基嗣
（1998～2000）
上野裕平
（2001）
前田幸長
（2002～07）
セス・グライシンガー
（2008～11）
真田裕貴
（2012）
福田聡志
（2013～15）
鍬原拓也
（2018～19）
吉川尚輝
（2020～）
＜見方＞