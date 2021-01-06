読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜20〜29番＞

＜見方＞

選手名（背番号着用期間）











20

内堀保

（1935）

林清一

（1936）

成田友三郎

（1936～38）

アデラーノ・リベラ

（1939～40）

多田文久三

（1941～43）

丸木迪

（1946）

林清光

（1946～47）

島田光夫

（1948）

藤原鉄之助

（1949）

大友工（工司）

（1951～59）

堀本律雄

（1960～62）

北川芳男

（1963～66）

高橋明

（1967～70）

関本四十四

（1971～74）

定岡正二

（1975～85）

ルイス・サンチェ

（1986～87）

ビル・ガリクソン

（1988～89）

川辺忠義

（1990～94）

織田淳哉

（1995～96）

入来祐作

（1997～2003）

タフィ・ローズ

（2004～05）

豊田清

（2006～10）

ブライアン・バニスター

（2011）

スコット・マシソン

（2012～19）

エンジェル・サンチェス

（2020～）

戸郷翔征

（2021〜）



21

三原修

（1936～38）

清水善秋

（1941～43）

丸木迪

（1946）

林清光

（1946）

川崎徳次

（1947～49）

久保木清

（1950～51）

入谷正典

（1952～56）

藤田元司

（1957）

伊藤芳明

（1959～65）

堀内恒夫

（1966）

高橋一三

（1967～75）

加藤初

（1976～90）

宮本和知

（1991～97）

チョ・ソンミン

（1998～2002）

木佐貫洋

（2003～06）

高橋尚成

（2007～09）

ホアン・フランシスコ

（2015）

桜井俊貴

（2016）

吉川光夫

（2017～18）

岩隈久志

（2019～20）

井納翔一

（2021〜）



22

藤本定義

（1936～38）

千葉茂

（1939～41）

小松原博喜

（1947～54）

加倉井実

（1955～58）

藤本健作

（1959～60）

高橋栄一郎

（1961～62）

船田和英

（1963～65）

江藤省三

（1966～67）

矢ノ浦国満

（1968）

島野修

（1969～75）

水谷孝

（1976）

藤城和明

（1977～82）

笹本信二

（1982～86）

山田武史

（1987～88）

中尾孝義

（1989～92）

大久保博元

（1992～95）

杉山直輝

（1996～2000）

田畑一也

（2001～02）

フリオ・サンタナ

（2003～04）

ゲーブ・キャプラー

（2005）

福田聡志

（2006～08）

越智大祐

（2009～13）

小林誠司

（2014～）



23

呉波（昌征）

（1937～43）

藤本英雄

（1946）

青田昇

（1948～52）

柏枝文治

（1953～56）

中村稔

（1957）

難波昭二郎

（1958～61）

藤本伸

（1962～63）

松村正晴

（1964～66）

槌田誠

（1967～76）

松本匡史

（1977～79）

中司得三

（1980～84）

上田和明

（1985～93）

柳沢裕一

（1994～99）

伊藤隆偉

（1999）

田辺路朗

（2000）

吉永幸一郎

（2001～03）

西村健太朗

（2004～06）

脇谷亮太

（2007～11、2013）

フレデリク・セペダ

（2014）

相川亮二

（2015～17）

野上亮磨

（2018～）



24

田代須恵雄

（1937～39）

泉田喜義

（1940～42）

長原孝治

（1947）

関口清治

（1948）

樋笠一夫

（1951～57）

黒田能弘

（1959～61）

宮田征典

（1962～69）

若生忠泰

（1970）

広野功

（1971）

小坂敏彦

（1972）

玉井信博

（1974～75）

中畑清

（1976～89）

大森剛

（1990～94）

石毛博史

（1995～96）

ペドロ・カステヤーノ

（1997）

高橋由伸

（1998～18）

ライアン・クック

（2019）

大城卓三

（2020～）



25

井上康弘

（1937～39）

平山菊二

（1946～49）

吉江英四郎

（1950）

岡部宏

（1951）

兼吉寛

（1951～52）

西田亨

（1952～53）

杉本定介

（1953）

岡部宏

（1953）

辻村隆

（1953）

笠原正行

（1953～55）

高橋正勝

（1956）

土屋正孝

（1956～60）

土居章助

（1961）

古賀英彦

（1962～64）

相羽欣厚

（1965～72）

富田勝

（1973～75）

平田薫

（1976～80）

松原誠

（1981）

鈴木康友

（1982～84）

鴻野淳基

（1985～91）

谷口功一

（1992～94）

川口和久

（1995～98）

平松一宏

（1999～2001）

ジョン・ワズディン

（2002）

コリー・ベイリー

（2003）

三澤興一

（2004）

亀井義行

（2005～06）

イ・スンヨプ

（2007～10）

ジョシュ・フィールズ

（2011）

村田修一

（2012～17）

岡本和真

（2018～）



26

内海五十雄

（1938～39）

大橋智干

（1940）

木暮力三

（1942～43）

川崎徳次

（1946）

藤本治一郎

（1947）

塩崎正人

（1948～50）

桝重正

（1951～52）

鈴木実

（1953～54）

青木稔

（1955～57）

中村稔

（1958～69）

菅原勝矢

（1970～74）

中山俊之

（1975～76）

西本聖

（1977～88）

松谷竜二郎

（1989～94）

岸川勝也

（1995～97）

マリアノ・ダンカン

（1998）

西山一宇

（1999～03）

内海哲也

（2004～18）

髙橋優貴

（2020）

今村信貴

（2021〜）



27

吉原正喜

（1938～41）

野草義輝

（1948～49）

加地健三郎

（1950）

楠協郎（拡応）

（1951～54）

兼吉寛

（1952）

森昌彦

（1955～74）

二宮至

（1976～83）

石渡茂

（1984～85）

福王昭仁

（1986～99）

河本育之

（2000～04）

中村隼人

（2004～05）

栂野雅史

（2006）

門倉建

（2007～08）

市川友也

（2010～11）

實松一成

（2012～17）

宇佐見真吾

（2018）

炭谷銀仁朗

（2019～）



28

野村高義

（1938）

鈴木田登満留

（1939～40）

広瀬習一

（1941～42）

緒方俊明

（1947～49）

内藤博文

（1950～58）

塩原明

（1959～67）

井上善夫

（1968）

若生忠男

（1969）

松原明夫

（1970～72）

新浦寿夫（壽丈、壽夫）

（1973～81）

広田浩章（廣田）

（1986～94）

阿波野秀幸

（1995～97）

岡島秀樹

（1998～2006）

金刃憲人

（2007～12）

高木京介

（2013～16）

ガブリエル・ガルシア

（2016）

畠世周

（2018）

田口麗斗

（2019～）



29

三田政夫

（1938～39）

木村由夫

（1943）

宇野光雄

（1947～48）

別所毅彦

（1949）

松田清

（1950～55）

木戸美摸

（1957～61）

種部儀康

（1962～68）

吉村典男

（1969～70）

浜村健史

（1971）

秋本祐作

（1972～73）

河埜和正

（1974～78）

鹿取義隆

（1979～89）

西岡良洋

（1990～92、1994）

ジェシー・バーフィールド

（1993）

三野勝大

（1995～97）

川中基嗣

（1998～2000）

上野裕平

（2001）

前田幸長

（2002～07）

セス・グライシンガー

（2008～11）

真田裕貴

（2012）

福田聡志

（2013～15）

鍬原拓也

（2018～19）

吉川尚輝

（2020～）







