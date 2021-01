Leon Fanourakis、JP THE WAVYやLEXら参加2ndアルバムリリース

Leon Fanourakis が、2ndアルバム『SHISHIMAI』を2021年1月22日に配信リリースする。



「世界に通用する日本語ラップ」をテーマに活動するLeon Fanourakis。約1年半ぶりとなる同フルアルバムの客演にはレーベルメイトであるWILYWNKA、踊れるラッパーJP THE WAVY、地元横浜より盟友SANTAWORLDVIEW、新星ラッパーLEXが参加する。



アルバムのプロデューサーには、海外から6ix9ineの楽曲を手掛けたニューヨーク出身のGHXST、Famous Dexに楽曲を提供したノルウェイ出身のKrissiO、南アフリカ出身のOakerdidit 、アトランタ在住のYung Xanseiなどワールドワイドなコラボが実現。国内からもJIGG、大阪を代表するヒップホップレーベルHIBRID ENTERTAINMENTに所属するトラックメイカー/DJのBULLSETなどが参加している。



また、1月8日にはApple/Spotify限定で先行配信シングル「ZEKKOCHO」をリリース。YENTOWNに所属するトラックメイカー/DJの U-LEEがプロデュースしたトリッキーなビートに合わせ、Leon Fanourakisが歌声を披露する。





<リリース情報>



Leon Fanourakis

アルバム『SHISHIMAI』



2021年1月22日(金)

※1月8日よりApple/Spotifyにて「ZEKKOCHO」を先行配信!

配信リンク:https://linkco.re/U83tUVXz



=収録曲=

1. ZEKKOCHO (Prod. U-LEE)

2. What did you say!? (Prod. JIGG)

3. Tryna Be The G.O.A.T. feat. SANTAWORLDVIEW (Prod. Yung Xansei & thats not it)

4. CHAMPION feat. LEX (Prod. Oakerdidit)

5. HOT SAUCE (Prod. BULLSET & TIGAONE)

6. KIMEROYO (Prod. Yung Xansei & Bl$$d)

7. BEAST MODE feat. JP THE WAVY (Prod. JIGG)

8. YORI DEKAKU (Prod. Yung Xansei & Clint Ford)

9. TOBASE! (Prod. Yung Xansei)

10. NO LIGHTS (Prod. rocktee)

11. MOON feat. LEX (Prod. MurderFaktry)

12. KAGE (Prod. GHXST)

13. NANIMONO (Prod. AKI)

14. Better Now feat. WILYWNKA (Prod. KrissiO)

15. FALL (Prod. NOCONOCO)