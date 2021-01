でんぱ組.inc 鹿目凛「メイクまでセクシー」な大人水着ショットが話題

でんぱ組.incの鹿目凛が自身のTwitterで公開した大人メイク水着ショットが話題を呼んでいる。



【写真】「魅力が激増し」とファンも絶賛、鹿目凛のセクシーメイク



でんぱ組.incとして活躍している“ぺろりん”こと鹿目凛。「サキドルエースSURVIVAL SEASON6」準優勝をきっかけに、グラビアでも注目されるほか、同じでんぱ組.incの根本凪とスピンオフユニット「ねもぺろ from でんぱ組.inc」を結成しシングルをリリース、写真集も発売するなど注目されている。



今回、鹿目が投稿したのは『でんぱ組.inc Official Memorial Book』の撮影オフショット。いつもとは少し雰囲気の異なるクールなメイクで、セクシーな水着を着こなしている。



この投稿にファンからは「可愛すぎて心臓がもたない」「いつもは愛らしいけれどこれは魅力が激増ししてる!」「メイクまでセクシーですね」など絶賛コメントが寄せられていた。



なお、現在、「トランスワールドジャパン」オンラインショップにて『でんぱ組.inc Official Memorial Book』初回限定版が発売中だ。



▽鹿目凛

Twitter:@peroperorinko01

Instagram:kaname_rin