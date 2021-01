「朝露」からインスピレーションを受けたアディクションの2021年春コスメに、「水で染める。水で仕込む。」がコンセプトのウォータリーチーク『アディクション チーク ティント』が登場! 春らしい透明感のあるクリアな発色と水のような軽いテクスチャーが特徴で、ベタつかず、長時間生まれつきのような血色感をキープしてくれるウォータリーティント処方のチークだ。マスクをしても崩れにくいという新作チークの仕上がりをさっそくチェックしてみた!

2021春新作! アディクションからウォータリーチークが新発売

アディクションから、“咲き誇る花々に光るみずみずしい朝露”をイメージした2021年春新作コスメが登場! 今回はその中から、朝の冷たい空気の中で自然に色づいたような頬を演出してくれるウォータリーチーク『アディクション チーク ティント』(全5色・7mL・希望小売価格 税抜2,800円・2021年1月8日発売)をご紹介!

『アディクション チーク ティント』は、水のようなテクスチャーで肌に浸透するようになじみ、まるで生まれつきかのような血色をプラスできるウォータリーティント処方のチーク。バラ花エキス・ローズ水・カミツレエキスなどの保湿成分が乾燥を防いでくれるのも嬉しい。

また肌に色が定着しやすい成分を配合したフレッシュティントカラーによって、長時間きれいな発色をキープしてくれるのも大きな特徴だ。マスクをしても崩れにくいため、マスクメイクにもぴったり。

カラーバリエーションは全5色。「001 On Vacay」は肌なじみのいいテラコッタ、「002 Sneaking Out」はヘルシーな印象のオレンジ、「003 Inside of Me」は自然な血色感をプラスするレッド、「004 New Sensation」は華やかな印象のローズピンク、「005 Fill You Up」は深みのあるカシスベリーとなっている。どの色も透明感のあるフレッシュなカラーで、春らしい明るい色味のメイクが楽しめそう!

内側から色づいたような自然な血色感がかわいい!自分好みの発色に調整できるのもポイント

さっそく『アディクション チーク ティント』をおためし! 今回は「003 Inside of Me」を使用してみる。

中の色味が見えにくいのはちょっと不便な気がするが、黒い容器にブランドロゴがさりげなく入ったスタイリッシュなパッケージデザインはアディクションのブランドイメージそのもので高級感がありかっこいい。

チップは小ぶりなサイズのため、少しずつポイント付けできる。

みずみずしいテクスチャーなので、容器を傾けると液がこぼれてしまうため注意が必要だ。

チップで適量を頬に点置き(最初は少なめに2点~3点くらいにしておくのがおすすめ)したら、すぐに指でポンポンと伸ばして肌になじませていく。みずみずしいテクスチャーは軽いつけ心地でベタつきはナシ。すぐに浸透するように肌になじむため、素早く仕上げるのがコツだ。

透明感のあるクリアな発色で、自然な赤みのある頬に。肌の内側からじゅわっとにじんだような血色感で、ナチュラルな仕上がりになった。

ちなみに水のようなテクスチャーだが、点置きして使えば重ね塗りした際も垂れることはない。

2度塗りするともっとしっかり発色に。重ね塗りで仕上がりを自分好みに調整できるのは便利!

また実際にマスクをしても摩擦によって崩れることなく、きれいな仕上がりを長時間キープできた。保湿成分が配合されているため、乾燥も気にならない。

マスクへの色移りもナシ! これならマスク時のメイクにもおすすめだ。

『アディクション チーク ティント』はマスクによる崩れを防ぎたい方、長時間自然な血色感をキープしたい方、軽やかな使い心地のチークが好みの方、自分で自在に仕上がりの発色をアレンジしたい方におすすめ!

商品の購入は公式オンラインショップや百貨店などのアディクション取扱い店舗から。