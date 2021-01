DEEN、シティポップ・カバーアルバムより「悲しみがとまらない」先行配信

DEENが、2021年1月20日にリリースするジャパニーズ・シティポップ・カバーアルバム『POP IN CITY ~for covers only~』より「悲しみがとまらない」の先行配信を開始した。



今回のリリースに伴い、特設サイトではアルバムリリースに先駆けて全曲が試聴できるダイジェスト映像と、各楽曲のライナーノーツが公開された。







関連記事:DEEN、代表曲ありレア曲ありのリクエストライブで見せた現在



今回のライナーノーツを手掛けたのは、「ジャパニーズ・シティ・ポップ」の著者としても知られる音楽ライター、木村ユタカ。1970年代~80年代のシティポップの名作からセレクトされた収録曲は、「悲しみがとまらない」、「埠頭を渡る風」、「恋するカレン」、「プラスティック・ラブ」、「DOWN TOWN」、「バカンスはいつも雨」、「真夜中のドア/Stay With Me、RIDE ON TIME」、「君は1000%」、「恋は流星」、「夢で逢えたら with paris match」など、昨今の世界的なシティポップ・ブームも意識した選曲となっている。





<リリース情報>



DEEN

ジャパニーズ・シティポップ・カバーアルバム

『POP IN CITY ~for covers only~』



発売日:2021年1月20日(水)

完全生産限定盤:6000円(税抜)

2大特典 ①永井博描き下ろしイラストオリジナルTシャツ ②スペシャルBOX仕様

初回生産限定盤:6800円(税抜)

2大特典 ①特典Blu-ray:2020年Summer Resort

Liveを全曲完全ノーカット収録した特典映像付 ②スペシャル紙ジャケット仕様

通常盤:3000円(税抜)



=収録曲=

1. 悲しみがとまらない <杏里>

2. 埠頭を渡る風 <松任谷由実>

3. 恋するカレン <大滝詠一>

4. プラスティック・ラブ <竹内まりや>

5. DOWN TOWN <シュガーベイブ>

6. バカンスはいつも雨 <杉真理>

7. 真夜中のドア/Stay With Me <松原みき>

8. RIDE ON TIME <山下達郎>

9. 君は1000% <1986オメガトライブ>

10. 恋は流星 <吉田美奈子>

BONUS TRACK(※通常盤のみ)

11. 夢で逢えたら with paris match <吉田美奈子>



<ライブ情報>



DEEN

ツアー「LIVE JOY-Break23」

=公演日程=

2021年1月22日(金)Zepp Tokyo

2021年1月23日(土)Zepp Tokyo

2021年1月30日(土)仙台PIT

2021年2月5日(金)Zepp Fukuoka

2021年2月7日(日)Zepp Nagoya

2021年2月12日(金)Zepp Osaka Bayside

※新型コロナウイルス感染予防対策として、各会場の最大収容人数の50%以下になるよう調整した座席レイアウトで公演を実施する予定です。



DEENオフィシャルホームページ:http://www.deen.gr.jp/