スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてオリジナルストーリーイベント「金色に輝く想い出」が開催中。

●イベント「金色に輝く想い出」

アダムの裏切りが並行世界の錬金術師を襲う……ッ! 原初の人類すらも手中に収める造物主にキャロルたちの勝ち目はあるのかッ!? すべての答えは、キャロルを愛す父親の遥かな想い出の中に――。錬金術師たちよ、いざ立ち向かえッ! 黄金の輝きで……ッ!

イベントクエストではアイテム「リンゴのブローチ」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、「★5シンフォギアカード確定ガチャチケット」、★5シンフォギアカード「レイア・ダラーヒム【エクスプロージョンコイン】」や各種強化素材などと交換することができる。開催期間は1月31日16:59まで。

さらに、「金色に輝く想い出イベントガチャ」が開催。ファウストローブ[Alchemic Gold]をまとった新★5シンフォギアカード「キャロル【インヘリットラスター】」と、ゴールデンハート・メカニクスの「レイア【ギルディッドシューター】」が初登場する。そして、新★6シンフォギアカード「立花響【METANOIA】」や、★5メモリアカード「不器用な笑顔」と「魔物討伐クエスト」も初登となる。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.