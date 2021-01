スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にガールズユニット「ももいろクローバーZ」が歌う楽曲「行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-」「PLAY!」が原曲で実装された。

今回、『D4DJ Groovy Mix』にガールズユニット「ももいろクローバーZ」が歌う楽曲「行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-」「PLAY!」が原曲で実装。そして、新年を祝して「お年玉ダイヤプレゼントキャンペーン」を開催。2月1日3:59までの間に合計7日間ログインすることで3000ダイヤがプレゼントされる。

さらに、イベント「HAPPY FORTUNE NEW YEAR!」が開催。今回は、Happy Around!の単独イベントとなっている。開催期間は1月9日20:59まで。そして、「HAPPY FORTUNE NEW YEAR!」ガチャも同時開催。開催期間は1月11日23:59まで。

