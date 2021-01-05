「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram」の6週目来場者特典が公開された。

1月9日より配布される6週目来場者特典は、キャラクターデザインを務める細居美恵子描き下ろしのイラストカード。べディヴィエールと藤丸立香の旅路のワンシーンが描かれた。またイラストカードの裏面には音声特典のストリーミングコードが付いており、鈴村健一演じるロマニ・アーキマン、坂本真綾演じるレオナルド・ダ・ヴィンチがパーソナリティを務めるラジオ番組「オールナイト・キャメロットラジオ」を聴くことができる。ゲストには鶴岡聡演じるアーラシュが出演。本日1月5日には音声特典の試聴映像が公開された。

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット-」は、スマホ向けRPG「Fate/Grand Order」のエピソード・第六特異点を題材にした劇場アニメーション。後編となる「Paladin; Agateram」は今春に公開される。

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram」

公開中

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram」

2021年春公開

スタッフ

原作：奈須きのこ／TYPE-MOON

リードキャラクターデザイナー：武内崇

監督：荒井和人

構成：小太刀右京

脚本：小太刀右京、荒井和人

キャラクターデザイン：細居美恵子、黄瀬和哉、温泉中也

サブキャラクターデザイン：乘田拓茂、山本彩、原由知

総作画監督：椛島洋介

音楽：芳賀敬太、深澤秀行

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：Production I.G

キャスト

ベディヴィエール：宮野真守

藤丸立香：島崎信長

マシュ・キリエライト：高橋李依

レオナルド・ダ・ヴィンチ：坂本真綾

獅子王：川澄綾子

ガウェイン：水島大宙

モードレッド：沢城みゆき

ランスロット：置鮎龍太郎

トリスタン：内山昂輝

アグラヴェイン：安元洋貴

オジマンディアス：子安武人

ニトクリス：田中美海

玄奘三蔵：小松未可子

呪腕のハサン：稲田徹

静謐のハサン：千本木彩花

ロマニ・アーキマン：鈴村健一

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)TYPE-MOON / FGO6 ANIME PROJECT