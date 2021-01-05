TVアニメ「2.43 清陰高校男子バレー部」第1話の場面カット6点が解禁された。

フジテレビの「ノイタミナ」枠ほかにて1月7日より放送される「2.43 清陰高校男子バレー部」。第1話では福井に帰ってきた灰島公誓と、彼の幼なじみである黒羽祐仁の再会が描かれる。またアニメ公式Twitterでは、福井の出身で、バレーボールチームのパナソニックパンサーズに所属する清水邦広選手のコメント動画が公開された。

「2.43 清陰高校男子バレー部」は、山川あいじが装画を手がけた壁井ユカコの同名小説を原作とする作品。身体能力に優れるがプレッシャーに弱い黒羽、バレーに対する並外れた情熱と才能を持つ灰島をはじめ、個性豊かな部員の揃う清陰高校男子バレー部を描いた青春ストーリーだ。

TVアニメ「2.43 清陰高校男子バレー部」

放送情報

フジテレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日24:55～

関西テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:25～

東海テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:17～

秋田テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:20～

岩手めんこいテレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日24:55～

仙台放送：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:55～

さくらんぼテレビジョン：2021年1月7日（木）より毎週木曜日24:55～

福島テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日24:55～

新潟総合テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:45～

長野放送：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:30～

テレビ静岡：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:30～

福井テレビ：2021年1月10日（日）より毎週日曜日09:30～

テレビ新広島：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:00～

テレビ愛媛：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:10～

テレビ西日本：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:55～

サガテレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日24:55～

テレビ熊本：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:45～

鹿児島テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:00～

アニマックス：2021年1月23日（土）より毎週土曜日21:30～

配信情報

FOD、dアニメストア、バンダイチャンネル、U-NEXT、アニメ放題、dTV、ひかりTV、Netflix、Amazon Prime Video、アニマックスプレミアムVOD、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、ビデオマーケット、music.jp、DMM.com 動画、GYAO!ストア、COCORO VIDEO、Rakuten TV、TSUTAYA TV、ムービーフルplus、HAPPY!動画、Google Play

スタッフ

原作：「2.43 清陰高校男子バレー部」壁井ユカコ（集英社文庫・集英社刊・「集英社文芸ステーション」連載中）

監督：木村泰大

シリーズ構成：黒田洋介

キャラクター原案：山川あいじ

キャラクターデザイン・総作画監督：高橋裕一

音楽：菅野祐悟

アニメーション制作：david production

キャスト

黒羽祐仁：榎木淳弥

灰島公誓：小野賢章

青木操：梅原裕一郎

小田伸一郎：伊東健人

棺野秋人：蒼井翔太

大隈優介：木村昴

三村統：石川界人

越智光臣：天崎滉平

内村直泰：梶原岳人

外尾一馬：若林佑

掛川智紀：堀江瞬

戸倉工兵：大河元気

朝松壱成：竹田海渡

矢野目慶太：野上翔

神野龍大：江口拓也

猿渡勇飛：白石兼斗

高杉潤五：安部川賢治郎

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。

(c)壁井ユカコ／集英社・アニメ「2.43」製作委員会