蛇蔵＆鈴木ツタ・たら子原作によるTVアニメ「天地創造デザイン部」第1話の場面カット10点が公開された。

TOKYO MXほかにて1月7日より放送される「天地創造デザイン部」は、神様からの依頼で動物たちを創造する会社・天地創造社のデザイン部を舞台にしたお仕事コメディ。第1話は天地創造社に入社したばかりの新人天使・下田が、神様からの連絡役としてデザイン部へ挨拶に行くところから始まる。ちょうどその頃、デザイン部では会議が開かれていた。デザイナーたちは神様からの「すっごい高いところの葉っぱが食べられる動物」というオーダーに対して、さまざまなアイデアを提案していく。場面カットには下田やデザイナーたちの姿が描かれた。

TVアニメ「天地創造デザイン部」

放送情報

TOKYO MX：2021年1月7日（木）より毎週木曜日24:00～

MBS：2021年1月8日（金）より毎週金曜日26:55～

テレビ愛知：2021年1月9日（土）より毎週土曜日25:50～

AT-X：2021年1月7日（木）より毎週木曜日23:30～

BSフジ：2021年1月8日（金）より毎週金曜日24:30～

長崎文化放送：2021年1月25日（月）より毎週月曜日25:18～

配信情報

Amazon Prime Video：2021年1月7日（木）より毎週木曜日24:00～

dTV：2021年1月7日（木）より毎週木曜日24:30～

ほか

スタッフ

原作：蛇蔵＆鈴木ツタ・たら子「天地創造デザイン部」（講談社「モーニングtwo」連載）

監督：増井壮一

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン：大橋幸子

音楽：松尾早人

アニメーション制作：旭プロダクション

キャスト

下田：榎木淳弥

上田：原由実

土屋：井上和彦

木村：梅原裕一郎

水島：諏訪部順一

金森：岸尾だいすけ

冥戸：大空直美

海原：竹内良太

火口：泊明日菜

ケンタ：木野日菜

横田：逢坂良太

虫部：水島大宙

神様：龍田直樹

(c)蛇蔵＆鈴木ツタ・たら子・講談社／天地創造デザイン部製作委員会