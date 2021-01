ゲッターズ飯田 ニューリーダーは『SOL!』リスナー世代の「女性です」

占い師のゲッターズ飯田さんが、1月4日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長、こもり教頭や、リスナーの2021年を占いました。そのなかから、昨年から今後にかけての世の中の動きを占った箇所を紹介します。さかた校長:年始早々、SCHOOL OF LOCK! に来てくださってありがとうございます。飯田:ありがとうございます。教頭とは焼き肉に行った仲ですから!こもり教頭:去年ね(笑)。僕は飯田さんのめちゃくちゃファンなんです。飯田さんに導かれてここまで来た、といっても過言ではない(笑)。飯田:僕が育てた、といっても過言ではない(笑)。こもり教頭:飯田先生の占いは、毎日参考にしていますから。飯田:教頭のおかげで、本がめちゃくちゃ売れたんです。足を向けては寝れない……“小森様”とお呼びしたいですね(笑)。一同:(笑)。さかた校長:2020年は世界的に大変な1年になったと思うんですけど、占い的にはどんな1年だったのですか?飯田:ちょうど時代が変わる、みたいな運気が出ていまして……本当は土の時代から風の時代に変わるという……もうちょっと前から変わってはいるのですが。こもり教頭:はい。飯田:一応2020年は、200年に1度の“運気が大きく変わります”みたいな。さかた校長:200年に1度の変化の年だったんですか?!飯田:そもそもこれは、2年前の夏から言っていて。水晶玉子さんという占い師の先生と、フランス革命級のガラっと変わる……まぁ変わり始めるだけで、占い的にはまだコロナはどうでもいいことなんです。占い上は、ですよ。さかた校長:えっ。飯田:これは、きっかけなだけなんです。コロナで医療関係や産業が大変というのはありますけど、これによって次のシステムが始まるきっかけになるんです。だからこれは、数年後にワクチンができるとか対応がわかってきたときに、「あのときは大変だったけど、そのおかげでこう進んだよね」となる。そのきっかけになる年が、2020年なんです。こもり教頭:そういう時代の変化みたいなものが、すでに出ていたんですか?飯田:そうですね。目に見えないものが流行る、古いシステムが壊れて新しいものに変わるきっかけになるという……すべてはきっかけなんです。さかた校長:それが、2年前にはわかっていたということか……。飯田:いや、ちょっと勉強すれば、何十年も前からわかっていたことなんですけど(笑)。古いものがちょうど終わる時代になっているので、これを聴いている10代、20代前半の子たちが、もしかしたらここから時代を作るチャンスになる……古い考え方がただ壊れていくだけなので。壊れていくというか、変わっていくんですね。悪いほうばかりではなくて、「もういいんじゃない?」というものに区切りがつきますよ、ということが見えてくるのが2020年からなんです。こもり教頭:なるほどな~。飯田:なので古いものにしがみついている人にとっては、ちょっとつらいし良くないなと感じるかもしれませんが、「これはきっかけだから変えていこう」みたいな。実際にリモートが増えたりとか……。さかた校長:そうですね。新しい表現の仕方も増えましたからね。飯田:だから、そういうものを始めるようにしていけばいい、という年だと思ったほうがいいですね。こもり教頭:はい。飯田:でも変化にビビるのではなく、「どう対応していこうかな」という心の準備を……特に若い人たちは「これでオールド世代が終わる」ということで、次のニューリーダーはこれを聴いている方の中から……。さかた校長:10代の子たちが……!飯田:しかも女性です。いまこれを聴いている10代の世代から、15、6年後にガラっと変える人が出てきます。その人たちが、次の日本のニューリーダーです!校長・教頭:ええーーーっ!飯田:僕はこれがどこにいるのか探しているんです。さかた校長:うわぁ……!飯田:歴史的に言うと、1600年に関ヶ原の戦いがあったじゃないですか。2020年と六十干から計算すると、周期が一緒なんです。関ヶ原の合戦から数年後に江戸幕府が開かれて、ここから豊臣が滅亡する夏の陣までに15、6年かかっているんですね。こもり教頭:はい。飯田:ということは、コロナの件で何かことが動いて、最終的に大きく動くには十何年かかるとしたら……15、6年後に若いリーダーか、きっかけになる人が出てくるんじゃないかと。だから、今の高校生が30歳半ばくらいになったときに、政治活動する人とか、ネット時代をガラっと変える人が出てくる可能性があるってことですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/