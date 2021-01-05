読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜10〜19番＞

＜見方＞
選手名（背番号着用期間）
10
山本栄一郎
（1935）
中山武
（1936、1938～39）
倉信雄
（1939）
隈部一郎
（1940～42）
戸田吉蔵
（1946）
伊藤昭二
（1947）
佐藤雅康
（1947）
丸木重信
（1949）
宇野光雄
（1950～53）
高倉照幸
（1967～68）
田中章
（1969～70）
阿野鉱二
（1971～75）
張本勲
（1976～79）
ロイ・ホワイト
（1980～82）
ヘクター・クルーズ
（1983）
三宅宗源
（1984～85）
加藤英司
（1986）
岡本圭右
（1987）
駒田徳広
（1988～93）
吉岡雄二（佑弐）
（1994〜96）
広沢克（広澤克実）
（1997～99）
阿部慎之助
（2001～19）
11
倉信雄
（1935）
内堀保
（1936～37、1941）
小松末広
（1946）
古家武夫
（1946～47）
内藤博文
（1948～49）
別所毅彦
（1950～62）
渡辺秀武
（1964～72）
高橋善正（良昌）
（1973～77）
角三男
（1978、1981～89）
ジョン・シピン
（1978～80）
斎藤雅樹
（1990～2001）
久保裕也
（2003～15）
ルイス・クルーズ
（2016～17）
上原浩治
（2018）
山口俊
（2019）
12
新富卯三郎
（1935）
倉信雄
（1936～37）
楠安夫
（1938～42、1946）
谷口紀念治
（1946）
越後一
（1946）
武宮敏明
（1947～54）
添島時人
（1955～60）
加田次男
（1961）
柴田勲
（1962～69）
滝安治
（1970～73）
矢沢正
（1974～78）
角三男
（1979～80）
ゲイリー・トマソン
（1981～82）
岡本光
（1983～88）
呂明賜
（1989～91）
ヨーキス・ペレス
（1992）
西岡良洋
（1993）
三野勝大
（1994）
シェーン・マック
（1995～96）
小野仁
（1997～98）
村田善則
（1999～2006）
鈴木尚広
（2007～16）
脇谷亮太
（2017～18）
髙橋優貴
（2019）
ルビー・デラロサ
（2020～）
13
津田四郎
（1935）
青柴憲一
（1936～38）
小池繁雄
（1941～43）
宮寺勝利
（1963）
小坂敏彦
（1970～71）
谷山高明
（1975～76）
中山俊之
（1977～78）
松本基淳
（1979）
成重春生
（1980）
福島知春
（1983）
土居正史
（1984）
宮本和知
（1985～90）
岡田展和
（1992～99）
小野仁
（2000～02）
ロベルト・ペタジーニ
（2003～04）
野間口貴彦
（2005～06）
林昌範
（2007～08）
エドガルド・アルフォンゾ
（2009）
高木康成
（2010～13）
香月良太
（2014～16）
森福允彦
（2017～19）
戸郷翔征
（2020）
14
江口行雄（行男）
（1935）
沢村栄治
（1936〜37、1940～41、1943）※永久欠番
今泉勝義
（1946）
坂本茂
（1946～47）
15
畑福俊英
（1935～36）
平山菊二
（1937～41）
宮下信明
（1946～47）
八島米雄
（1948）
手塚明治
（1949～54）
岩下守道
（1955～58）
上野新
（1959）
木次文夫
（1960～61）
城之内邦雄
（1962～71）
横山忠夫
（1972～77）
山倉和博
（1978～90）
小原沢重頼
（1992～94）
河原純一
（1995～2005）
後藤光貴
（2005）
辻内崇伸
（2006～08）
木村正太
（2010）
澤村拓一
（2011～20）
エンジェル・サンチェス
（2021〜）
16
川上哲治
（1938～42、1946～64）※永久欠番
水野忠彦
（1946）
17
沢村栄治
（1935）
ビクトル・スタルヒン（須田博）
（1936～43）
丸木迪
（1946）
近藤貞雄
（1946～47）
藤本英雄
（1948～56）
高橋正勝
（1956）
安原達佳
（1956～60）
山崎正之
（1961～62）
益田昭雄
（1963～67）
嵯峨健四郎
（1968）
倉田誠
（1969～76）
浅野啓司
（1977～84）
キース・カムストック
（1985～86）
槙原寛己
（1987～2001）
高橋尚成
（2002～06）
ジャン・チェンミン
（2007～08）
東野峻
（2009～12）
香月良太
（2013）
大竹寛
（2014～）
18
ビクトル・スタルヒン
（1935）
前川八郎
（1936～38）
中尾輝三（碩志）
（1939～42、1946～57）
近藤貞雄
（1946）
藤田元司
（1958～1966）
堀内恒夫
（1967～84）
桑田真澄
（1986～2006）
杉内俊哉
（2012～18）
菅野智之
（2019～）
19
中山武
（1935）
水原茂
（1936～43）
多田文久三
（1946～53）
松岡光雄
（1954～55）
坂崎一彦
（1956～61）
村瀬広基
（1962～64）
関根潤三
（1965）
久保田治
（1966）
森永勝也
（1967～70）
湯口敏彦
（1971～73）
小林繁
（1974～78）
リック・クルーガー
（1979）
永本裕章
（1980）
平田薫
（1981～84）
金城基泰
（1985）
高橋直樹
（1986）
水沢薫
（1987～88）
吉田修司
（1989～92）
木田優夫
（1993～97）
金石昭人
（1998）
上原浩治
（1999～2008、2019）
土本恭平
（2010）
菅野智之
（2013～18）
田中豊樹
（2020）
＜見方＞