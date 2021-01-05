読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜10〜19番＞

＜見方＞

選手名（背番号着用期間）











10

山本栄一郎

（1935）

中山武

（1936、1938～39）

倉信雄

（1939）

隈部一郎

（1940～42）

戸田吉蔵

（1946）

伊藤昭二

（1947）

佐藤雅康

（1947）

丸木重信

（1949）

宇野光雄

（1950～53）

高倉照幸

（1967～68）

田中章

（1969～70）

阿野鉱二

（1971～75）

張本勲

（1976～79）

ロイ・ホワイト

（1980～82）

ヘクター・クルーズ

（1983）

三宅宗源

（1984～85）

加藤英司

（1986）

岡本圭右

（1987）

駒田徳広

（1988～93）

吉岡雄二（佑弐）

（1994〜96）

広沢克（広澤克実）

（1997～99）

阿部慎之助

（2001～19）



11

倉信雄

（1935）

内堀保

（1936～37、1941）

小松末広

（1946）

古家武夫

（1946～47）

内藤博文

（1948～49）

別所毅彦

（1950～62）

渡辺秀武

（1964～72）

高橋善正（良昌）

（1973～77）

角三男

（1978、1981～89）

ジョン・シピン

（1978～80）

斎藤雅樹

（1990～2001）

久保裕也

（2003～15）

ルイス・クルーズ

（2016～17）

上原浩治

（2018）

山口俊

（2019）



12

新富卯三郎

（1935）

倉信雄

（1936～37）

楠安夫

（1938～42、1946）

谷口紀念治

（1946）

越後一

（1946）

武宮敏明

（1947～54）

添島時人

（1955～60）

加田次男

（1961）

柴田勲

（1962～69）

滝安治

（1970～73）

矢沢正

（1974～78）

角三男

（1979～80）

ゲイリー・トマソン

（1981～82）

岡本光

（1983～88）

呂明賜

（1989～91）

ヨーキス・ペレス

（1992）

西岡良洋

（1993）

三野勝大

（1994）

シェーン・マック

（1995～96）

小野仁

（1997～98）

村田善則

（1999～2006）

鈴木尚広

（2007～16）

脇谷亮太

（2017～18）

髙橋優貴

（2019）

ルビー・デラロサ

（2020～）



13

津田四郎

（1935）

青柴憲一

（1936～38）

小池繁雄

（1941～43）

宮寺勝利

（1963）

小坂敏彦

（1970～71）

谷山高明

（1975～76）

中山俊之

（1977～78）

松本基淳

（1979）

成重春生

（1980）

福島知春

（1983）

土居正史

（1984）

宮本和知

（1985～90）

岡田展和

（1992～99）

小野仁

（2000～02）

ロベルト・ペタジーニ

（2003～04）

野間口貴彦

（2005～06）

林昌範

（2007～08）

エドガルド・アルフォンゾ

（2009）

高木康成

（2010～13）

香月良太

（2014～16）

森福允彦

（2017～19）

戸郷翔征

（2020）



14

江口行雄（行男）

（1935）

沢村栄治

（1936〜37、1940～41、1943）※永久欠番

今泉勝義

（1946）

坂本茂

（1946～47）



15

畑福俊英

（1935～36）

平山菊二

（1937～41）

宮下信明

（1946～47）

八島米雄

（1948）

手塚明治

（1949～54）

岩下守道

（1955～58）

上野新

（1959）

木次文夫

（1960～61）

城之内邦雄

（1962～71）

横山忠夫

（1972～77）

山倉和博

（1978～90）

小原沢重頼

（1992～94）

河原純一

（1995～2005）

後藤光貴

（2005）

辻内崇伸

（2006～08）

木村正太

（2010）

澤村拓一

（2011～20）

エンジェル・サンチェス

（2021〜）



16

川上哲治

（1938～42、1946～64）※永久欠番

水野忠彦

（1946）



17

沢村栄治

（1935）

ビクトル・スタルヒン（須田博）

（1936～43）

丸木迪

（1946）

近藤貞雄

（1946～47）

藤本英雄

（1948～56）

高橋正勝

（1956）

安原達佳

（1956～60）

山崎正之

（1961～62）

益田昭雄

（1963～67）

嵯峨健四郎

（1968）

倉田誠

（1969～76）

浅野啓司

（1977～84）

キース・カムストック

（1985～86）

槙原寛己

（1987～2001）

高橋尚成

（2002～06）

ジャン・チェンミン

（2007～08）

東野峻

（2009～12）

香月良太

（2013）

大竹寛

（2014～）



18

ビクトル・スタルヒン

（1935）

前川八郎

（1936～38）

中尾輝三（碩志）

（1939～42、1946～57）

近藤貞雄

（1946）

藤田元司

（1958～1966）

堀内恒夫

（1967～84）

桑田真澄

（1986～2006）

杉内俊哉

（2012～18）

菅野智之

（2019～）



19

中山武

（1935）

水原茂

（1936～43）

多田文久三

（1946～53）

松岡光雄

（1954～55）

坂崎一彦

（1956～61）

村瀬広基

（1962～64）

関根潤三

（1965）

久保田治

（1966）

森永勝也

（1967～70）

湯口敏彦

（1971～73）

小林繁

（1974～78）

リック・クルーガー

（1979）

永本裕章

（1980）

平田薫

（1981～84）

金城基泰

（1985）

高橋直樹

（1986）

水沢薫

（1987～88）

吉田修司

（1989～92）

木田優夫

（1993～97）

金石昭人

（1998）

上原浩治

（1999～2008、2019）

土本恭平

（2010）

菅野智之

（2013～18）

田中豊樹

（2020）



