YOSHIKI(X JAPAN)がトランペットで「Forever Love」を演奏する映像がYouTubeで公開された。

「YOSHIKI plays Trumpet - Forever Love - Scene from the upcoming film.」と題されたこの動画は、YOSHIKIの全世界プロジェクトによるドキュメンタリー番組「UNDER THE SKY」のダイジェスト映像。YOSHIKIは学校の吹奏楽部でトランペットを担当していた経験があり、「子供のころトランペットやってた」とSNSでコメントしている。

なお「UNDER THE SKY」は昨年12月に公開予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大状況の悪化に伴い、公開が延期されている。ドキュメンタリーの参加アーティストはマリリン・マンソン、The Chainsmokers、セイント・ヴィンセント、ニコール・シャージンガー、SUGIZO、HYDE、ジェーン・チャン、リンジー・スターリング、SixTONES、Scorpions、サラ・ブライトマンの11組。