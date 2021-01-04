読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜00〜9番＞

＜見方＞

選手名（背番号着用期間）





00

屋鋪要

（1994～95）

高村良嘉

（1996～98）

後藤孝志

（1999～2005）

大西崇之

（2006）

川中基嗣

（2007）

寺内崇幸

（2008～18）

吉川大幾

（2019～20）

湯浅大

（2021～）



0

川相昌弘

（1989～99）

川中基嗣

（2001～06）

木村拓也

（2007～09）

工藤隆人

（2010～11）

大村三郎

（2011）

藤村大介

（2012～16）

吉川尚輝

（2017～19）

増田大輝

（2020～）



1

二出川延明

（1935）

田部武雄

（1936）

林清一

（1936、1940～43）

山田潔

（1946～47）

白石敏男

（1948～49）

南村不可止（侑広）

（1951～57）

王貞治

（1959～80、1981～83、1984～88）※永久欠番



2

矢島粂安

（1935）

津田四郎

（1936～38、1941）

三好主

（1942～43）

呉新亨（元敞、萩原寛）

（1946～53）

広岡達朗

（1954～66）

矢部祐一

（1969）

上田武司

（1970～78）

大北敏博

（1979）

松本匡史

（1980〜87）

簑田浩二

（1988～90）

フィル・ブラッドリー

（1991）

熊野輝光

（1992～93）

元木大介

（1994～2005）

小坂誠

（2006）

小笠原道大

（2007～13）

井端弘和

（2014～15）

脇谷亮太

（2016）

陽岱鋼

（2017～）



3

田部武雄

（1935）

中島治康

（1936～42）

千葉茂

（1946～57）

長嶋茂雄

（1958～1974、2000～01）※永久欠番



4

堀尾文人

（1935）

永沢富士雄

（1936～43）

黒沢俊夫

（1946～47）※永久欠番



5

苅田久徳

（1935）

伊藤健太郎

（1936～38、1942～43）

楠安夫

（1946）

内堀保

（1946～52）

岩本堯

（1953～58）

那須静雄

（1959）

野口元三

（1960）

渡海昇二

（1961～62）

柳田利夫

（1963～67）

黒江透修

（1968～74）

デイブ・ジャクソン

（1975～76）

ジャック・リンド

（1977）

鈴木康友

（1978）

河埜和正

（1979～86）

ジョン・パセ

（1987）

岡崎郁

（1988～96）

清原和博

（1997～2005）

ジョー・ディロン

（2006）

ルイス・ゴンザレス

（2007）

アレックス・ラミレス

（2008～11）

ホセ・ロペス

（2013～14）

フレデリク・セペダ

（2015）

ジョーンズ・ギャレット

（2016～17）

アレックス・ゲレーロ

（2018）

中島宏之

（2019～）



6

永沢富士雄

（1935）

岩本章

（1938～39）

坂本茂

（1941～43）

諏訪裕良

（1946～47）

藤原鉄之助

（1950～51）

広田順

（1952～56）

棟居進

（1957）

加倉井実

（1959）

佐々木勲

（1960～61）

池沢義行

（1962～64）

土井正三

（1965～78）

篠塚利夫（和典）

（1979～94）

落合博満

（1995～96）

石井浩郎

（1997～99）

川相昌弘

（2000～03）

小久保裕紀

（2004～06）

小坂誠

（2007～08）

坂本勇人

（2009～）



7

筒井修

（'36～'37、'41）

山川喜作（武範）

（1946～51）

与那嶺要

（1951～60）

高林恒夫

（1961～62）

大橋勲（敬造、勲）

（1963～68）

桑田武

（1969）

柴田勲

（1970～81）

レジー・スミス

（1983～84）

吉村禎章

（1986～98）

二岡智宏

（1999～2008）

長野久義

（2010～18）



8

水原茂

（1935）

白石敏男

（1936～43）

三好主

（1946）

田中資昭

（1947～49）

平井正明（三郎）

（1951〜57）

藤本伸

（1958～61）

坂崎一彦

（1962～64）

吉田勝豊

（1965～67）

高田繁

（1968～80）

原辰徳

（1981～95）

仁志敏久

（1996～2006）

谷佳知

（2007～13）

片岡治大

（2014～17）

丸佳浩

（2019～）



9

青柴憲一

（1935）

山本栄一郎

（1936～42）

大屋克巳

（1943）

渡部弘

（1946）

小池敏雄

（1946）

橋沢俊夫

（1947）

藤原利美

（1948〜50）

南温平

（1951）

長島進

（1951～52）

久保木清

（1952）

山崎弘美

（1953）

藤尾茂

（1953～65）

田中久寿男

（1966～68）

吉田孝司

（1969～84）

有田修三

（1986～89）

マイク・ブラウン

（1990）

村田真一

（1991～2001）

清水隆行

（2002～08）

亀井義行（善行）

（2009～）