読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜00〜9番＞

＜見方＞
選手名（背番号着用期間）
00
屋鋪要
（1994～95）
高村良嘉
（1996～98）
後藤孝志
（1999～2005）
大西崇之
（2006）
川中基嗣
（2007）
寺内崇幸
（2008～18）
吉川大幾
（2019～20）
湯浅大
（2021～）
0
川相昌弘
（1989～99）
川中基嗣
（2001～06）
木村拓也
（2007～09）
工藤隆人
（2010～11）
大村三郎
（2011）
藤村大介
（2012～16）
吉川尚輝
（2017～19）
増田大輝
（2020～）
1
二出川延明
（1935）
田部武雄
（1936）
林清一
（1936、1940～43）
山田潔
（1946～47）
白石敏男
（1948～49）
南村不可止（侑広）
（1951～57）
王貞治
（1959～80、1981～83、1984～88）※永久欠番
2
矢島粂安
（1935）
津田四郎
（1936～38、1941）
三好主
（1942～43）
呉新亨（元敞、萩原寛）
（1946～53）
広岡達朗
（1954～66）
矢部祐一
（1969）
上田武司
（1970～78）
大北敏博
（1979）
松本匡史
（1980〜87）
簑田浩二
（1988～90）
フィル・ブラッドリー
（1991）
熊野輝光
（1992～93）
元木大介
（1994～2005）
小坂誠
（2006）
小笠原道大
（2007～13）
井端弘和
（2014～15）
脇谷亮太
（2016）
陽岱鋼
（2017～）
3
田部武雄
（1935）
中島治康
（1936～42）
千葉茂
（1946～57）
長嶋茂雄
（1958～1974、2000～01）※永久欠番
4
堀尾文人
（1935）
永沢富士雄
（1936～43）
黒沢俊夫
（1946～47）※永久欠番
5
苅田久徳
（1935）
伊藤健太郎
（1936～38、1942～43）
楠安夫
（1946）
内堀保
（1946～52）
岩本堯
（1953～58）
那須静雄
（1959）
野口元三
（1960）
渡海昇二
（1961～62）
柳田利夫
（1963～67）
黒江透修
（1968～74）
デイブ・ジャクソン
（1975～76）
ジャック・リンド
（1977）
鈴木康友
（1978）
河埜和正
（1979～86）
ジョン・パセ
（1987）
岡崎郁
（1988～96）
清原和博
（1997～2005）
ジョー・ディロン
（2006）
ルイス・ゴンザレス
（2007）
アレックス・ラミレス
（2008～11）
ホセ・ロペス
（2013～14）
フレデリク・セペダ
（2015）
ジョーンズ・ギャレット
（2016～17）
アレックス・ゲレーロ
（2018）
中島宏之
（2019～）
6
永沢富士雄
（1935）
岩本章
（1938～39）
坂本茂
（1941～43）
諏訪裕良
（1946～47）
藤原鉄之助
（1950～51）
広田順
（1952～56）
棟居進
（1957）
加倉井実
（1959）
佐々木勲
（1960～61）
池沢義行
（1962～64）
土井正三
（1965～78）
篠塚利夫（和典）
（1979～94）
落合博満
（1995～96）
石井浩郎
（1997～99）
川相昌弘
（2000～03）
小久保裕紀
（2004～06）
小坂誠
（2007～08）
坂本勇人
（2009～）
7
筒井修
（'36～'37、'41）
山川喜作（武範）
（1946～51）
与那嶺要
（1951～60）
高林恒夫
（1961～62）
大橋勲（敬造、勲）
（1963～68）
桑田武
（1969）
柴田勲
（1970～81）
レジー・スミス
（1983～84）
吉村禎章
（1986～98）
二岡智宏
（1999～2008）
長野久義
（2010～18）
8
水原茂
（1935）
白石敏男
（1936～43）
三好主
（1946）
田中資昭
（1947～49）
平井正明（三郎）
（1951〜57）
藤本伸
（1958～61）
坂崎一彦
（1962～64）
吉田勝豊
（1965～67）
高田繁
（1968～80）
原辰徳
（1981～95）
仁志敏久
（1996～2006）
谷佳知
（2007～13）
片岡治大
（2014～17）
丸佳浩
（2019～）
9
青柴憲一
（1935）
山本栄一郎
（1936～42）
大屋克巳
（1943）
渡部弘
（1946）
小池敏雄
（1946）
橋沢俊夫
（1947）
藤原利美
（1948〜50）
南温平
（1951）
長島進
（1951～52）
久保木清
（1952）
山崎弘美
（1953）
藤尾茂
（1953～65）
田中久寿男
（1966～68）
吉田孝司
（1969～84）
有田修三
（1986～89）
マイク・ブラウン
（1990）
村田真一
（1991～2001）
清水隆行
（2002～08）
亀井義行（善行）
（2009～）
＜見方＞