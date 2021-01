久保田利伸、ニューヨークで得た“頑張らない”ことの大切さとは？

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。2020年最後の放送となる12月31日(木)のお客様は、久保田利伸さんと慈眼寺住職である大阿闍梨の塩沼亮潤さん。久保田さんがニューヨークで培った“Go with the flow”のスタンスとは?▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!久保田:質問してもいいですか?塩沼:はい。久保田:「頑張れば結果が出せるんだ」という思いで人は頑張るじゃないですか。小さな頃から僕はそうでした。例えば、僕は高校の途中まで野球部で、辛い練習ですが頑張れば結果が出せる。頑張ったから確かに勝つことができた。音楽業界に入っても頑張って頑張って、頑張ったからこそ認めてもらえた。でも結果で言えば、そうじゃないことの方が多い。だけど頑張るんだ、というような発想で人一倍来たんですよ。今もその思いはあります。でも途中で、頑張らないこと、アメリカにいて身に付いた言葉で言えば、「Go with the flow」。流れのままに。そうしたときのほうが、より良い結果が出るみたいなこともあったりして。2つなんですよね。頑張るからこそ、良い結果が出る。でも頑張らないで流れに任せるからこそ、何かが付いてくる。これはどういうふうにバランスを取れば良いんですか?塩沼:私も実際にそれができるようになったのが、52歳のときです。久保田:つい最近ですね。塩沼:はい、つい最近ですね。昔は体力があったので、険しい山道を1日48キロ。「とにかく世の中の人のためになりたい」「自分を磨きたい」って、ストイックにしかめっ面をして、肩に力を入れて(9年の歳月をかけて1000日間)歩き続けていたんですよね。久保田:すごいですよね。そのお話。塩沼:そういう辛いことも楽しもうと思って。でないと良いアドレナリンが出ないので。ストイックに自分を追い込まなくても、1つ2つ、生活のなかで心がけていることを実践していくと、すごく精神性が上がってくるんですよね。そのときに、つい最近なんですけれども、「今は何がしたいですか?」って聞かれても、無理に教えを広めるとか、みんなに布教するとかっていうことも考えないようになりました。今を楽しもうと思ったら、逆にいろいろなものがブワーッと広がり始めたんですよね。人生の半分、肩に力を入れて一生懸命頑張ってきましたので、後半は楽しいことをとことん楽しもうと思うようになりました。久保田:じゃあ、それでいいんですね。塩沼:いいと思います。でも若い頃は頑張ったほうが良いかもしれませんね。久保田:僕もそう思います。もしかしたら(若い頃は)極端にとことん頑張ったので、こういう質問ができたのかもしれませんし。ずっと頑張り続ける姿勢を基本として持たなきゃ上手くいかないよなと思いつつ、でもそればかりではいろいろなものが絶対に堅くなってしまって上手くいかないよな、とも思いつつ。このバランスをどうすればいいのかと思って、今聞いてみたのですが。塩沼:おそらく体力的には衰えてきますが、逆に今度はスキルと経験が上がってくることで、こっちに逃げることができると思うんです。ただ、怖いのが、スキルと経験に逃げると、観ているお客さんの熱量に負けてしまう。久保田:分かります。それは分かります。塩沼:ですので熱量を下げずに、体力と相談をしながら経験値を上げていくという、微妙なバランスを今、楽しんでいます。* * *来週の「TOKYO SPEAKEASY」のお客様は……1月4日(月)雛形あきこさん×光浦靖子さん1月5日(火)水道橋博士さん×西野亮廣さん1月6日(水)松尾輸さん×奈緒さん1月7日(木)ビビる大木さん×ピエール中野さんがご来店。一体どんな話が飛び出すのか……!? お楽しみに!<番組概要>番組名:TOKYO SPEAKEASY放送日時:毎週月-木曜 25:00~26:00番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/speakeasy/