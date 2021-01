今よみがえる！ 『ゾンビランドサガ』2月にリベンジLIVE開催決定

『ゾンビランドサガ』プロデューサー・巽幸太郎役の宮野真守から、昨年開催自粛という形で中止となってしまったLIVEイベントのリベンジとも言える「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD ”R(読み:リベンジ)”~」を2021年2月27日(土)に開催することが宣言された。







TVアニメ『ゾンビランドサガ』は「ゾンビとなった伝説の少女たちが、アイドルとなり、佐賀県を救う!?」という新感覚ゾンビアイドル系アニメ。

2018年10月~12月に放送され、舞台となっている佐賀県にはファンが大挙して訪れ、ハリウッド映画『ゾンビランド:ダブルタップ』や「日清カレーメシ」、「でんぱ組.inc」とのコラボなどでも話題を呼んだ。

2021年4月からは続篇となるTVアニメ「ゾンビランドサガ リベンジ」が放送予定だ。

昨年3月8日(日)にLIVEイベント「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD~」の開催を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で開催自粛となっていた。



だが今回、新たなるLIVEイベント「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD ”R”~」を2021年2月27日(土)に開催することが決定。

本公演には、作品内にてアイドルグループ「フランシュシュ」を演じる、本渡楓(源さくら役)、田野アサミ(二階堂サキ役)、種田梨沙(水野愛役)、河瀬茉希(紺野純子役)、衣川里佳(ゆうぎり役)、田中美海(星川リリィ役)の6名が出演予定。



昨年のLIVEは、本番の約2週間前に開催自粛が決定。リハーサル準備も進んでいただけに、出演陣にとっても心残りとなる中止となっていた。そんな中、約1年後となる2月27日(土)に再び、LIVEイベントの開催が決定。

前回のリベンジとも言える今回のライブ開催決定に、出演者陣6名からのコメントも到着。源さくら役の本渡は「ついに来たリベンジライブ……! スタッフ一同本気で楽しみ、挑みます」とコメント。6名それぞれが、この1年間抱いてきた想いをこのリベンジLIVEで果たすことを表明した。



「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD ”R”~」のチケットは2021年1月2日より抽選受付が開始される。



(C)ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会