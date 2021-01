NOCTURNAL BLOODLUST・尋「誕生日プレゼントだと思って…」配信ライヴでMUCC・逹瑯にされた“マッチョ”なイタズラとは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。12月26日(土)の放送では、5人組バンド・NOCTURNAL BLOODLUSTから尋さん(Vo)が登場! MUCCの配信ライヴにゲスト出演したときのことについて伺いました。尋さんは11月28日(土)に行われたMUCCの無観客配信ライヴにスペシャルゲストとして登場し、「目眩 feat.尋(from NOCTURNAL BLOODLUST)」を披露しました。尋さんといえば自他ともに“ゴリマッチョ”と認める鍛え上げられた筋肉が特徴ですが、逹瑯のこんなイタズラが……。尋:いやぁ、(配信ライヴ)本当に楽しかったです。着いた瞬間に、逹瑯さんが(マイクにダンベルを巻き付けた)手作りのダンベルマイクを持ってきて……。逹瑯:リハでさぁ、ギャグで「はい」って渡して、「本番はパフォーマンスしにくいんだったら取っていいよ」って言ったんだけど、「じゃあ、このままやります」って言うから(笑)。尋:せっかく作ってもらったんで、誕生日プレゼントだと思って(笑)。(※尋さんはライヴ当日の11月28日がお誕生日でした!)逹瑯:あれは面白かったねぇ(笑)。どうでした? なんか反響はありましたか?尋:そうっすね……わかんないっすけど、フォロワーが増えました(笑)。逹瑯:ほんとに(笑)!? でもやっぱさぁ、尋の横でシャウトするの嫌だもんね。尋:そうっすか(笑)?逹瑯:人の声ってさ、「あの人の声めちゃくちゃいいな」「倍音の響き方がいいな」って、高さとかもそうだけど“声の出し方がわかったら同じ声が出る”っていうわけじゃないじゃん。のどの鳴らし方とか声帯の形だったり、その人の個性の問題だから。同じ歌を歌っても同じ歌にならないように、発声の仕方がわかったところで、きっと尋のシャウトの感じにはならないもんな。尋:そうですね。僕も“こういう声を出したいな”っていうシンガーはいますけど、無理っすね。逹瑯:尋でもそういう人がいるわけじゃん、でも逆に言うと自分にしかできないシャウトとか歌があるわけで、そっちを突き詰めていくしかないよね。尋:そうですね。それは間違いない。逹瑯:同じ土俵で相撲を取ってもしょうがないから、自分は自分の感じで“楽しんでやろう”というかね。そういう戦い方というか、対峙の仕方ができる後輩がいるっていうのは“すごくいいなぁ”と思いながらステージを楽しんでおりました。尋:ありがとうございます。◎1月2日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、久しぶりに逹瑯がソロでお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack