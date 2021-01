第99回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が2日に各地で行われた。

昌平(埼玉)と京都橘(京都)の名門校対決は昌平が勝利。市立船橋(千葉)は那覇西(沖縄)を1-0で下してそれぞれ3回戦進出を決めた。

また、関東一(東京B)は神戸弘陵(兵庫)にPKの末敗れ2回戦で涙をのんだ。東福岡(福岡)は作陽(岡山)に先制を許すも前半で同点に。PK戦にもつれ込むかと思われた試合終了間際に逆転弾を決めて劇的勝利を飾った。

2回戦からの登場となった優勝候補青森山田(青森)は広島皆実(広島)に勝利。3回戦では帝京大可児(岐阜)と対戦する。矢板中央(栃木)は徳島市立(徳島)にPK戦の末勝利して2回戦突破。帝京長岡(新潟)は履正社(大阪)と対戦し、逆転勝利で3回戦に駒を進めている。

2回戦の結果は以下の通り。3回戦は3日に行われる。

■2回戦(1月2日)

【静岡】藤枝明誠 3-2 新田【愛媛】

【山梨】山梨学院 1-0 鹿島学園【茨城】

【京都】京都橘 0-2 昌平【埼玉】

【福島】学法石川 1-1(PK:3-4) 創成館【長崎】

【宮城】仙台育英 3-0 宮崎日大【宮崎】

【千葉】市立船橋 1-0 那覇西【沖縄】

【東京B】関東一 1-1(PK:6-7) 神戸弘陵【兵庫】

【大阪】履正社 1-2 帝京長岡【新潟】

【栃木】矢板中央 1-1(PK:6-5) 徳島市立【徳島】

【岡山】作陽 1-2 東福岡【福岡】

【滋賀】近江 0-1 神村学園【鹿児島】

【富山】富山第一 2-1 日本文理大附【大分】

【東京A】堀越 1-1(PK:4-3) 大社【島根】

【福井】丸岡 4-1 大手前高松【香川】

【岐阜】帝京大可児 2-0 明徳義塾【高知】

【広島】広島皆実 0-2 青森山田【青森】

■3回戦(1月3日)

【静岡】藤枝明誠 vs 山梨学院【山梨】

【埼玉】昌平 vs 創成館【長崎】

【宮城】仙台育英 vs 市立船橋【千葉】

【兵庫】神戸弘陵 vs 帝京長岡【新潟】

【栃木】矢板中央 vs 東福岡【福岡】

【鹿児島】神村学園 vs 富山第一【富山】

【東京A】堀越 vs 丸岡【福井】

【岐阜】帝京大可児 vs 青森山田【青森】