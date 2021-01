「ポケットモンスター」とJINSのコラボメガネ「JINSポケモンモデル」が、JINSの店舗およびオンラインショップで販売されている。

今回のコラボでは大人から子供まで幅広い世代に向けた5シリーズを展開。大人向けシリーズは、ピカチュウ、イーブイ、カビゴン、ミュウの特徴をフレームに落とし込んだ「フラッグシップモデル」、カントー地方のポケモンをモチーフにした「カントー地方モデル」、ジョウト地方のポケモンを表現した「ジョウト地方モデル」がラインナップされている。

子供向けシリーズからは、ピカチュウ、イーブイ、ミュウ、ルカリオ、エースバーンをそれぞれデザインした「KIDSモデル」が登場。またピカチュウがデザインされ、花粉や飛沫から目を守ってくれる「KIDS花粉対策モデル」も用意された。大人向けと子供向け、どちらのシリーズにもメガネケースとメガネ拭きが付属。なお店頭で購入した人にはオリジナルのショッパーが数量限定でプレゼントされる。

(c)2020 Pokémon. (c)1995 - 2020 Nintendo/Creatures lnc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.