Yeon Sang-hoとRYU YONGJAEが文、STUDIO DADASHOWが作画の新連載「新感染半島 ファイナル・ステージ アナザーストーリー」が、本日1月1日にピッコマでスタートした。

同作は韓国でヒットしたサバイバルアクション映画「新感染 ファイナル・エクスプレス」の続編として、本日より公開される「新感染半島 ファイナル・ステージ」の前日譚。ヨン・サンホ監督が原作を手がけ、主人公たちが映画本編までをどう生き抜いてきたのかが描かれる。連載は今後、毎週金曜日に更新。

ヨン・サンホ監督コメント

「新感染半島 ファイナル・ステージ アナザーストーリー」は、 映画「新感染半島 ファイナル・ステージ」の1年前にあった話を描いています。

映画「新感染 ファイナル・エクスプレス」と映画「新感染半島 ファイナル・ステージ」を繋げるストーリーとして、 このゾンビウイルスがどこから始まったかまで、 「新感染 ファイナル・エクスプレス」と「新感染半島 ファイナル・ステージ」の世界観を総網羅する内容となっています。 これまで「ソウル・ステーション/パンデミック」、 「新感染 ファイナル・エクスプレス」、 「新感染半島 ファイナル・ステージ」を愛してくださった方は更に楽しめるはずです。

どうかこの世界観のストーリーを愛してくださることを祈りながら、 これからこの物語が更に面白くなるよう頑張ります。

(c)Yeon Sang-ho and STUDIO&NEW and REDPETER FILMS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED