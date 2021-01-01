宮崎駿「風の谷のナウシカ」を題材とした「新作歌舞伎『風の谷のナウシカ』」が、1月2日と3日にNHK BSプレミアムでテレビ初放送される。

1982年から1994年にかけてアニメージュ（徳間書店）にて連載され、1984年には劇場アニメ化もされた「風の谷のナウシカ」。「新作歌舞伎『風の谷のナウシカ』」は劇場アニメには収まりきらなかった原作の壮大な物語が6時間超で描かれ、2019年12月に東京・新橋演舞場で上演された。ナウシカ役は尾上菊之助、クシャナ役は中村七之助が担当。NHK BSプレミアムではキャストの撮り下ろしインタビューも加え、同公演を前後編にわけノーカットで届ける。

NHK BSプレミアム 新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」前編

放送日時：2021年1月2日（土）7:30～10:30

NHK BSプレミアム 新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」後編

放送日時：2021年1月3日（日）7:30～10:45

スタッフ

原作：宮崎駿「風の谷のナウシカ」（徳間書店）

脚本：丹羽圭子、戸部和久

演出：G2

キャスト

ナウシカ：尾上菊之助

クシャナ：中村七之助

道化：中村種之助

ケチャ：中村米吉

第三皇子 / 神官：中村吉之丞

ミト / トルメキアの将軍：市村橘太郎

上人：嵐橘三郎

クロトワ：片岡亀蔵

ジル：河原崎権十郎

城ババ：市村萬次郎

チャルカ：中村錦之助

マニ族僧正：中村又五郎

ヴ王：中村歌六

ほか