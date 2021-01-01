1月1日の14：40にキックオフを迎える天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会決勝戦、川崎フロンターレvsガンバ大阪のスターティングメンバーが発表された。
明治安田生命J1リーグに続いて天皇杯制覇も狙う川崎は、DF谷口彰悟、MF守田英正、MF三笘薫らがスタメン入り。現役ラストマッチとなるMF中村憲剛や、FW小林悠、MF脇坂泰斗らがベンチスタートとなった。
一方、明治安田生命J1リーグでは2位に終わっていたG大阪は、GK東口順昭、DF三浦弦太、FW宇佐美貴史らが先発に名を連ねた。ベテランのFW渡邉千真、今季の明治安田生命J1リーグで29試合出場1得点を記録したMF福田湧矢らがベンチから出場機会を待つ。
両チームのメンバーは以下の通り。
【スターティングメンバー】
◼︎川崎
▼GK
チョン・ソンリョン
▼DF
山根視来
ジェジエウ
谷口彰悟
旗手怜央
▼MF
守田英正
田中碧
大島僚太
▼FW
家長昭博
三笘薫
レアンドロ・ダミアン
◼︎G大阪
▼GK
東口順昭
▼DF
藤春廣輝
三浦弦太
キム・ヨングォン
髙尾瑠
▼MF
小野瀬康介
倉田秋
矢島慎也
山本悠樹
▼FW
パトリック
宇佐美貴史
【サブメンバー】
◼︎川崎
丹野研太
車屋紳太郎
山村和也
脇坂泰斗
中村憲剛
長谷川竜也
小林悠
◼︎G大阪
一森純
菅沼駿哉
福田湧矢
奥野耕平
川﨑修平
塚元大
渡邉千真