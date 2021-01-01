1月1日の14：40にキックオフを迎える天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会決勝戦、川崎フロンターレvsガンバ大阪のスターティングメンバーが発表された。

明治安田生命J1リーグに続いて天皇杯制覇も狙う川崎は、DF谷口彰悟、MF守田英正、MF三笘薫らがスタメン入り。現役ラストマッチとなるMF中村憲剛や、FW小林悠、MF脇坂泰斗らがベンチスタートとなった。

一方、明治安田生命J1リーグでは2位に終わっていたG大阪は、GK東口順昭、DF三浦弦太、FW宇佐美貴史らが先発に名を連ねた。ベテランのFW渡邉千真、今季の明治安田生命J1リーグで29試合出場1得点を記録したMF福田湧矢らがベンチから出場機会を待つ。

両チームのメンバーは以下の通り。

【スターティングメンバー】

◼︎川崎

▼GK

チョン・ソンリョン

▼DF

山根視来

ジェジエウ

谷口彰悟

旗手怜央

▼MF

守田英正

田中碧

大島僚太

▼FW

家長昭博

三笘薫

レアンドロ・ダミアン

◼︎G大阪

▼GK

東口順昭

▼DF

藤春廣輝

三浦弦太

キム・ヨングォン

髙尾瑠

▼MF

小野瀬康介

倉田秋

矢島慎也

山本悠樹

▼FW

パトリック

宇佐美貴史

【サブメンバー】

◼︎川崎

丹野研太

車屋紳太郎

山村和也

脇坂泰斗

中村憲剛

長谷川竜也

小林悠

◼︎G大阪

一森純

菅沼駿哉

福田湧矢

奥野耕平

川﨑修平

塚元大

渡邉千真