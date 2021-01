天野こずえ原作による劇場アニメ「ARIA The CREPUSCOLO」が、3月5日より全国の76館で公開される。同作のメインビジュアルと予告編も到着した。

「ARIA The ANIMATION」の15周年を記念し、天野の描き下ろしマンガを原作に制作される「ARIA The CREPUSCOLO」。メインビジュアルにはアテナ、アリス、アーニャの3人を中心に、灯里や藍華、アリシア、晃、アイ、あずさといった水先案内人がネオ・ヴェネチアの空に浮かぶように描かれている。

予告編ではメインビジュアルに描かれた面々に加え、オリジナルキャラクターのアレッタも登場。アテナとアリスの出会いから始まり、2人の後輩としてオレンジぷらねっとにアーニャが入社するところから物語は動き出す。月日が経つにつれそれぞれが成長し、抱える悩みや関係性にも変化が訪れ……。

メイジャーのオンラインショップでは1月8日より、全国の公開劇場では1月15日より劇場前売券全5種を販売。それぞれにアリス、アテナ、アーニャ、アリシア、アリア社長がデザインされており、特典としてティザービジュアルを使ったクリアファイルがプレゼントされる。

2001年より発表された前身作「AQUA」から数えて、8年にわたり月刊コミックブレイド(マッグガーデン)で連載された「ARIA」。2005年に「ARIA The ANIMATION」としてTVアニメ化され、その後も2006年にTVアニメ第2期「ARIA The NATURAL」、2007年にOVA「ARIA The OVA ~ARIETTA~」、2008年にTVアニメ第3期「ARIA The ORIGINATION」、2015年には劇場アニメ「ARIA The AVVENIRE」が展開された。「ARIA」シリーズのBlu-rayも販売中だ。

劇場アニメ「ARIA The CREPUSCOLO」

2021年3月5日(金)公開

スタッフ

原作:天野こずえ「ARIA」(ブレイドコミックス/マッグガーデン刊)

総監督・脚本:佐藤順一

監督:名取孝浩

キャラクターデザイン・総作画監督:伊東葉子

美術監督:氣賀澤佐知子(スタジオユニ)

色彩設計:木村美保

撮影監督:間中秀典

音楽:Choro Club feat. Senoo

OPテーマ:「フェリチータ」安野希世乃

EDテーマ:「echoes」安野希世乃

音楽制作:フライングドッグ

音響制作:楽音舎

アニメーション制作:J.C.STAFF

製作:松竹

配給:松竹ODS事業室

キャスト

リス・キャロル:広橋涼

アテナ・グローリィ:佐藤利奈

アーニャ・ドストエフスカヤ:茅野愛衣

まぁ:渡辺明乃

水無灯里:葉月絵理乃

アリシア・フローレンス:大原さやか

愛野アイ:水橋かおり

アリア:西村ちなみ

藍華・S・グランチェスタ:斎藤千和

晃・E・フェラーリ:皆川純子

あずさ・B・マクラーレン:中原麻衣

アレッタ・パーチェ:安野希世乃

(c)2020 天野こずえ/マッグガーデン・ARIAカンパニー