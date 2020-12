“eスポーツの普及”に若新雄純「ハンディキャップがあっても誰だって遊べる社会がきてほしい」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。11月26日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「日本の医学生がeスポーツ世界一になったニュース」を取り上げました。プロゲーマーで徳島大学医学部6年の大西将統(おおにし・まさと)さんが、サッカーゲーム「ウイニングイレブン」の公式eスポーツ世界大会で優勝。大西さんは医師を目指しており、ゲーム障害の治療に関わるなど、これまでゲームを通じて得た経験を医学の道で活かしたいそうです。* * *若新は、大西さんの「(eスポーツは)ハンディキャップを感じず、誰でも活躍できる分野だと思う」との発言を引き合いに、「この20~30年、ハンディキャップがあっても学べるように、働けるようにと国は力を入れてやってきた。ハンディキャップがある人にとって、学ぶ機会も働く機会ももちろん大切だと思うけど、僕は正直、ハンディキャップがあって1番悲しいのは“遊ぶことができないこと”だと思う。遊びの場などの娯楽は後回しにされてきた」と主張します。「eスポーツは、立派なスポーツだ」といった趣旨の声もあるなか、「僕は、eかeじゃないかは関係なく、スポーツというのは遊びとしてもとても大事なものだと思う。世界大会やオリンピックの正式競技になっているようなスポーツも、ルーツをたどれば、もともとは“遊び”だったらしい。お金持ちが暇つぶしに遊んだり、学校に行けなくて居場所のない子どもたちが遊び、それを通して、仲間を見つけたり、楽しみを見出したり、生きがいを感じてきた。それが発展して競技になっていった」と説明。これまで、河原などで野球やサッカー、ドッジボールなどを誰しもができていたかといえば、「ハンディキャップがある子は、(親から)『我慢しなさい』と言われてきたことが多かったのではないか。そんな状況下において、ゲームから発展したeスポーツという存在はすごい希望だと思う」と声を大にします。ハンディキャップの度合いによっては、健常者と同じようにすべてのゲームができるわけではないものの、「“誰でも遊べる”というのはものすごく大事なこと。むしろ、eスポーツが特別なものになりすぎないほうがいい」と明言。また、「eスポーツを通して、コミュニケーション能力や自信を培うことができた」という前述の医学生のコメントを例に挙げ、若新は「どんな環境にあっても、“友達と遊べる”ということが自信につながると思う。ハンディキャップがあっても暮らせる、学べる、働ける社会になってきたけど、絶対に大事なのは“ハンディキャップがあっても遊べること”。誰だって、遊べることに力を入れる社会がきてほしいし、そこにデジタルのテクノロジーがふんだんに使われるべき」と望んでいました。そんな若新の主張に、リスナーからもさっそく反響が。Twitterには、「確かにスポーツの語源を調べてみたら『気晴らしをする』でした。ハンディキャップがあることで気晴らしができないのは残念。その人によって気晴らしができるフィールドが与えられることは“生きている証”のようにも感じました」といったメッセージも寄せられ、大きく頷く若新でした。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286