「ガンダム」シリーズの公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、劇場版「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」が5月7日に公開されることを記念したプロジェクト「Road to U.C.0105」が、本日1月1日にスタートした。

「Road to U.C.0105」は「閃光のハサウェイ」の舞台となる「宇宙世紀0105年」にちなみ、「ガンダムチャンネル」のチャンネル登録者数105万人突破を目指す計画。現在同チャンネルの登録者数は約75万人で、今後79万人、80万人、83万人、87万人、93万人、105万人と達成したチャンネル登録者数に応じて過去の「ガンダム」シリーズより劇場版、OVA作品を24時間限定で随時無料配信していく。なお「Road to U.C.0105」の開催を記念して、TVシリーズ「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星」全13エピソードが、1月より「ガンダムチャンネル」で順次配信される。

(c)創通・サンライズ