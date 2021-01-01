PlayStation 4、Nintendo Switch用ゲーム「月姫 -A piece of blue glass moon-」が今夏発売。そのオープニングアニメーションをufotableが手がける。
「月姫 -A piece of blue glass moon-」は、TYPE-MOONが2000年に発表した長編伝奇ビジュアルノベル「月姫」を、以前の面影を残しつつ新たな表現で描くゲーム。“死の線”を見る能力を持つ主人公・遠野志貴を中心に物語が展開される。
「月姫 -A piece of blue glass moon-」ではシナリオ・監督を奈須きのこ、キャラクターデザインを武内崇が担当。遠野志貴役に金本涼輔、アルクェイド・ブリュンスタッド役に長谷川育美、シエル役に本渡楓、遠野秋葉役に下地紫野、翡翠役に市ノ瀬加那、琥珀役に桑原由気がキャスティングされた。
「月姫 -A piece of blue glass moon-」
スタッフ
シナリオ・監督：奈須きのこ
キャラクターデザイン：武内崇
アートディレクター：こやまひろかず
グラフィック：蒼月タカオ、下越、縞うどん、砂取音幸
演出・スクリプト：BLACK
スクリプト：漆之原
プログラム：Kiyobee
音楽：深澤秀行、芳賀敬太
ロゴデザイン：WINFANWORKS
主題歌：ReoNa 「生命線」（SACRA MUSIC）
オープニングアニメーション：ufotable
企画・制作：TYPE-MOON
キャスト
遠野志貴：金本涼輔
アルクェイド・ブリュンスタッド：長谷川育美
シエル：本渡 楓
遠野秋葉：下地紫野
翡翠：市ノ瀬加那
琥珀：桑原由気
(c)TYPE-MOON