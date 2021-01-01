スマートフォン向けゲームアプリ「Fate/Grand Order」を題材にした新作OVA「Fate/Grand Carnival（フェイト・グランドカーニバル）」の発売が決定。6月2日に「1st Season」が、8月25日に「2nd Season」が発売される。
これは去る12月31日に放送された特番「Fate Project 大晦日TVスペシャル2020」内で発表されたもの。同番組内では「1st Season」に収録されるエピソード「第一特異宴 英霊限界大祭オリンピア」がオンエアされた。「Fate/Grand Carnival」は監督を岸誠二、シリーズ構成・脚本を上江洲誠、アニメーション制作をLercheが担当。「Fate/Grand Order」でおなじみのキャラクターたちが繰り広げる“お祭り騒ぎ”が描かれ、藤丸立香役は関根明良が務める。本ビジュアルには藤丸立香と高橋李依演じるマシュ・キリエライトに加え、中田譲治演じる謎のネコV、野中藍演じる謎のネコW、川澄綾子演じる謎のネコX、田中敦子演じる謎のネコYが描かれた。
またオープニングテーマはサーヴァントたちが歌う「すーぱー☆あふぇくしょん」に決定。歌唱はマシュのほか、田中美海演じるニトクリス、大久保瑠美演じるエリザベート・バートリー、悠木碧演じる酒呑童子、東山奈央演じる茨木童子、佐倉綾音演じる女王メイヴ、早見沙織演じるアタランテ、川澄綾子演じる謎のヒロインX、植田佳奈演じるイシュタル、丹下桜演じるネロ・クラウディウス、門脇舞以演じるシトナイが担当する。楽曲は「1st Season」のBlu-ray / DVD完全生産限定版特典のCDに収録される。
そのほかBlu-ray / DVD完全生産限定版にはメモリアルブックやグッズなどの特典が付属。店舗共通購入特典および店舗別購入特典も公開された。詳細は「Fate/Grand Carnival」公式サイトで確認を。
「Fate/Grand Carnival」
スタッフ
原作：TYPE-MOON（「Fate/Grand Order」より）
監督：岸誠二
シリーズ構成・脚本：上江洲誠
キャラクターデザイン・総作画監督：森田和明、廣瀬智仁
キャラクターデザイン協力：武梨えり
音響監督：飯田里樹
音楽：高梨康治（Team-MAX）、芳賀敬太
音楽制作：ランティス
美術監督：宮越歩
色彩設計：竹川美緒
撮影監督：國井智行
アニメーションプロデューサー：比嘉勇二
アニメーション制作：Lerche
キャスト（「第一特異宴 英霊限界大祭オリンピア」登場キャラクター）
藤丸立香：関根明良
マシュ・キリエライト：高橋李依
レオナルド・ダ・ヴィンチ：坂本真綾
ネロ・クラウディウス：丹下桜
クー・フーリン（ランサー）：神奈延年
クー・フーリン（キャスター）：神奈延年
クー・フーリン〔オルタ〕：神奈延年
クー・フーリン〔プロトタイプ〕：中井和哉
赤兎馬：緑川光
アキレウス：古川慎
アタランテ：早見沙織
アルテミス：沢城みゆき
オリオン：神奈延年
アルトリア・ペンドラゴン：川澄綾子
ガウェイン：水島大宙
シュヴァリエ・デオン：斎藤千和
カーミラ：田中敦子
イシュタル：植田佳奈
女王メイヴ：佐倉綾音
謎のアルターエゴ・Λ：早見沙織
ニトクリス：田中美海
ランスロット：置鮎龍太郎
トリスタン：内山昂輝
エリザベート・バートリー：大久保瑠美
謎のネコV：中田譲治
謎のネコW：野中藍
謎のネコX：川澄綾子
謎のネコY：田中敦子
ナレーション：中田譲治
(c)TYPE-MOON / FGC PROJECT