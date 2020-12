第99回全国高校サッカー選手権大会の1回戦が31日に各地で行われた。

2年ぶりの出場となった名門東福岡(福岡)は桐蔭学園(神奈川)と対戦。東福岡は前半終盤に日高駿佑が2ゴールを挙げると、それを守り切り勝利を収めた。

前回大会でベスト8の成績を残した昌平(埼玉)は高川学園(山口)と対戦した。昌平は高川学園に2点のリードを許すが、試合終了間際の80分と後半アディショナルタイム3分に2点を返して、試合はPK戦に突入。9人目までもつれたPK戦の末、昌平が勝利して2回戦進出を決めた。

市立船橋(千葉)は佐賀東(佐賀)との一戦で前半を1点リードで折り返すと、後半に3点を加えて快勝。松本国際(長野)と対戦した京都橘(京都)は6-0で完全勝利している。

また星稜(石川)は作陽(岡山)相手に2点リードで試合を折り返すが、後半杉本翔の2ゴールで追いつかれてこちらもPK戦に突入。これを作陽が5-3で制し、初戦を勝利で飾った。

1回戦の結果は以下の通り。なお、2回戦は1月2日に行われる。

■1回戦(2021年12月31日)

【山梨】山梨学院 1-0 米子北【鳥取】

【茨城】鹿島学園 1-0 海星【三重】

【長野】松本国際 0-6 京都橘【京都】

【埼玉】昌平 2-2(PK:8-7) 高川学園【山口】

【千葉】市立船橋 4-1 佐賀東【佐賀】

【秋田】明桜 3-4 那覇西【沖縄】

【東京B】関東一 4-0 山辺【奈良】

【岩手】遠野 0-5 神戸弘陵【兵庫】

【石川】星稜 2-2(PK:3-5) 作陽【岡山】

【神奈川】桐蔭学園 0-2 東福岡【福岡】

【山形】日大山形 1-1(PK:3-5) 近江【滋賀】

【群馬】前橋商 1-2 神村学園【鹿児島】

【福井】丸岡 1-0 ルーテル学院【熊本】

【北海道】札幌大谷 0-1 大手前高松【香川】

【岐阜】帝京大可児 3-1 初芝橋本【和歌山】

【愛知】東海学園 0-2 明徳義塾【高知】

■2回戦(2021年1月2日)

【静岡】藤枝明誠 vs 新田【愛媛】

【山梨】山梨学院 vs 鹿島学園【茨城】

【京都】京都橘 vs 昌平【埼玉】

【福島】学法石川 vs 創成館【長崎】

【宮城】仙台育英 vs 宮崎日大【宮崎】

【千葉】市立船橋 vs 那覇西【沖縄】

【東京B】関東一 vs 神戸弘陵【兵庫】

【大阪】履正社 vs 帝京長岡【新潟】

【栃木】矢板中央 vs 徳島市立【徳島】

【岡山】作陽 vs 東福岡【福岡】

【滋賀】近江 vs 神村学園【鹿児島】

【富山】富山第一 vs 日本文理大附【大分】

【東京A】堀越 vs 大社【島根】

【福井】丸岡 vs 大手前高松【香川】

【岐阜】帝京大可児 vs 明徳義塾【高知】

【広島】広島皆実 vs 青森山田【青森】