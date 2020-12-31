セレッソ大阪は31日、MF清武弘嗣と3年契約を結んだと発表した。併せて、10選手と2021シーズンの契約更新に合意したことも発表した。

清武は1989年11月12日生まれの現在31歳で、2008年に大分トリニータでデビューを飾った。2010年にC大阪へ完全移籍すると、2012年夏にニュルンベルクへと渡る。ハノーファーやセビージャでもプレーし、2017年2月にC大阪復帰を果たした。2020シーズンの明治安田生命J1リーグでは、J1リーグ33試合出場8得点、JリーグYBCルヴァンカップ4試合出場1得点を記録した。

2021シーズンの契約を更新した選手は以下の通り。

■#13 FW高木俊幸

生年月日：1991年5月25日

経歴：東京ヴェルディ育成組織、東京V（2009〜2010）、清水エスパルス（2011〜2014）、浦和レッズ（2015〜2017）、C大阪（2018〜）

2020シーズン出場記録：J1リーグ16試合／1得点、カップ戦1試合／1得点

■#17 MF坂元達裕

生年月日：1996年10月22日

経歴：前橋育英高校、東洋大学、モンテディオ山形（2019）、C大阪（2020〜）

2020シーズン出場記録：J1リーグ33試合／2得点、カップ戦3試合／0得点

■#21 GKキム・ジンヒョン

生年月日：1987年7月6日

経歴：東国高校／韓国、東国大学／韓国、C大阪（2009〜）

2020シーズン出場記録：J1リーグ34試合／0得点、カップ戦3試合／0得点

■#25 MF奥埜博亮

生年月日：1989年8月14日

経歴：ベガルタ仙台育成組織、仙台大学、仙台（2010〜2018）、Ｖ・ファーレン長崎（2013、2014 ※期限付き移籍）、C大阪（2019〜）

2020シーズン出場記録：J1リーグ34試合／7得点、カップ戦3試合／0得点

■#30 MF喜田陽

生年月日：2000年7月4日

経歴：C大阪育成組織、セレッソ大阪（2017〜）、アビスパ福岡（2019 ※期限付き移籍）

2020シーズン出場記録：J1リーグ1試合／0得点、J3リーグ27試合／0得点

■#32 FW豊川雄太

生年月日：1994年9月9日

経歴：大津高校、鹿島アントラーズ（2013〜2015）、ファジアーノ岡山（2016〜2017 ※期限付き移籍）、オイペン／ベルギー（2018〜2019）、C大阪（2020〜）

2020シーズン出場記録：J1リーグ21試合／5得点、カップ戦2試合／1得点

■#42 FW藤尾翔太

生年月日：2001年5月2日

経歴：C大阪U－18、C大阪（2020〜）

2020シーズン出場記録：J1リーグ4試合／1得点、J3リーグ26試合／8得点

■#43 DF西尾隆矢

生年月日：2001年5月16日

経歴：C大阪育成組織、C大阪（2020〜）

2020シーズン出場記録：J1リーグ0試合／0得点、J3リーグ25試合／1得点

■#46 DF田平起也

生年月日：2001年5月10日

経歴：C大阪U－15、神戸弘陵学園高校、C大阪（2020〜）

2020シーズン出場記録：J3リーグ22試合／1得点

■#49 MF西川潤

生年月日：2002年2月21日

経歴：横浜Ｆ・マリノスJrユース、桐光学園高校、C大阪（2019〜）

2020シーズン出場記録：J1リーグ13試合／1得点。カップ戦2試合／0得点