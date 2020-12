Official髭男dism・小笹大輔＆楢崎誠「2020年はどんな年だった？」

Official髭男dismの小笹大輔(Gt)と楢崎誠(Ba/Sax)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーの質問から2020年を振り返りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」12月30日(水)放送分)小笹:もう(2020年が)終わるよ!楢崎:年の瀬でんな!小笹:早かった~。楢崎:「何しようたかな?」と思うくらい1年が早かった。去年も早かったけど、今年も早かった!小笹:早さの種類が全く違う(笑)。2019と2020でこうも変わるか、っていう。楢崎:割と両方とも記憶に残っていないんだよね(笑)。小笹:今年の自粛期間とかも、本当に記憶が抜け落ちてるわ……。それを取り返すぐらい、来年はバッチリやりたいね!楢崎:2020年がどんな年だったか……冒頭で“記憶が抜け落ちてる”って、言っちゃってるからね(笑)。小笹:(笑)。楢崎:でも、素敵な言葉があるじゃないのよ! “何個おいしいものに出会って、何個の嬉しいがあって、何個素敵な出会いがあったか”みたいな……古い言葉でなんだっけ? ファンクラブのブログで書いたんだけどなぁ。小笹:(笑)。楢崎:あ、『七味五悦三会』! “七つの味と、五つの嬉しかったことと、三つの嬉しかった出会い”。これを思い出すといいよ、って言われたんだよね。1年を思い返したら、見つかりそうな気がするじゃん。小笹:たしかにね。でもおいしいものを七つ選べと言われたら、余裕で1月まで遡らないと見つけられない気がするわ(笑)。楢崎:新たに出会った味でもいいし、久しぶりに食ったらこれやばかったわ、っていう味でもいいし。その感動とか喜びとか感謝みたいなやつらしいんですけどね。これみんなにもやってほしいなと思いつつ……俺、最近出会った一味で、岡山の津山に干し肉屋さんっていうのがあって、もうめちゃくちゃおいしい!小笹:それはずっと言ってるね。楢崎:これね、マジで七つの味の中に入る! 大輔はなんか喜びあった?小笹:喜びか……カレンダーをじっと見てるんだけど……。楢崎:これを、除夜の鐘を聞きながら思い出すらしいよ。小笹:除夜の鐘で思い出したけど、村上龍さんの『イン ザ・ミソスープ』という小説があって。結構ダークな話だから、ここで万人にお勧めするような本でもないと思うんだけど。まあすごい面白くて、それが年末の話なのよ。楢崎:出会ってよかったな、って本なんだよね?小笹:そう。不気味というか、どっちかというと怖い本に分類されるんだけど。結構自分の心の中を見返すいいきっかけになった本で……ファンクラブのブログにも書いたけど名作なんだよね。前から知っていたけど読まずに過ごしてきて、読んだらめっちゃ面白かった。村上龍さんの『イン ザ・ミソスープ』、これ一悦!楢崎:じゃあ総決算的な話になるかもしれないけど、ヒゲダン的に出会えて良かったのは……今年で言うとやっぱりSCHOOL OF LOCK! かな。小笹:リアルな話さ、「SCHOOL OF LOCK! がなかったら……」と思うとゾッとするよ!楢崎:バンドとしてね、しゃべれるとかね。小笹:(コロナ禍で)みんなとの意見交換とか、繋がれる時間が奪われた1年だったから、SCHOOL OF LOCK! と出会えて良かったなと本当に思います!楢崎:今の大輔の締め方は良かったと思うよ(笑)。小笹:(笑)。楢崎:ヒゲダン流の提案としてひとつ……31日に『七味五悦三会』を考えるのは大変かもしれないから、『一味一悦一会』を考えてみましょう! こんなことを提案しながら、じゃあお聴きください! Official髭男dismで『I LOVE...』。――ここで『I LOVE...』をオンエア小笹:僕ら今年で再認識したことがあるんだけど、やっぱり音楽を作ること以外でできることってないんだなって思いましたんで!楢崎:特別面白いことを言えるわけじゃないし、この(ラジオという)接点があるなかで曲を聴いてもらえるというのは素晴らしい経験というか……ありがたかったな、って本当に思ってる!小笹:本当にね!楢崎:今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします!小笹:よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/