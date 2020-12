「金魚すくいで137匹」「同じ人に4回ふられた」10代の2020年に起こった出来事を表彰

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。12月30日(水)は、『第1回輝け! これなら最優秀賞2020!!!』を放送。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、リスナーの2020年に起こった出来事で「これなら最優秀賞がとれる」というエピソードを聞いていきました。そのなかから、18歳・高3の女性リスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:今夜は、生徒のみんな(リスナー)が2020年に残した功績を表彰する『第1回輝け! これなら最優秀賞2020!!!』を開催。2020年の出来事で“これならSCHOOL OF LOCK! で最優秀賞をとれます!”ということを、発表してもらいます。こもり教頭:ポジティブなことネガティブなこと些細なこと、どんなことでも最優秀なキミを表彰します!さかた校長:もしもし! まずは、受賞項目を発表してくれ!リスナー:です!こもり教頭:どういうこと?!(笑)。リスナー:私はめちゃめちゃ金魚すくいが得意なんです。ポイ2枚で137尾すくいました。さかた校長:えーーー?!こもり教頭:ヤバ! あのポイってそんなにもつの?!さかた校長:水をすくうだけで破けちゃうのに!リスナー:角度とかで変わってくるんです。こもり教頭:というか、金魚すくいの水槽に137匹もいる?!リスナー:あの……ほとんどとっちゃったというか(笑)。こもり教頭:おじさん頭抱えちゃったんじゃない?リスナー:毎年行っているので、「またか」みたいな(笑)。さかた校長:(笑)。まずポイ1枚でどれくらいいけたの?リスナー:だいたい、60~70尾くらいです。ポイに限界がくるんですけど、調子よくてこのくらいです。さかた校長:すごいな~。さかた校長:でも、すくっている間に(右利きなら)左手のお椀はすぐにいっぱいになるんじゃない?リスナー:お椀じゃなくて、洗面器が出てきます(笑)。こもり教頭:用意されてるんだ(笑)。でも、その137匹はどうするの?リスナー:リリースできるので、終わった後は何匹か持ち帰ったりリリースしたりします。さかた校長:(笑)。周りで見ている人も、大盛り上がりなんじゃない?リスナー:けっこう動画を撮られたり、「写真いいですか?」って言われたりします。こもり教頭:俺だって、その光景を見たら動画まわしたいもん(笑)。リスナー:(笑)。さかた校長:お母さんは何て言ってるの?リスナー:もともと、母が得意なんです。さかた校長:ええっ! その才能って受け継ぐんだ(笑)。こもり教頭:遺伝するんだね(笑)。そんな才能を持って、将来の夢は何なの?リスナー:看護師です!さかた校長:うわぁ。また“すくう”やん。こもり教頭:うまい……(笑)。さかた校長:では『最優秀 めっちゃ金魚すくったで賞』プラス、『すくいで賞』をあげましょう!リスナー:やったー!さかた校長:受賞した感想は?リスナー:この賞に恥じないように、来年も頑張っていこうと思います。こもり教頭:(笑)。来年は150匹を目指したい、とかあるの?リスナー:水槽の中の金魚を全部すくいたいです!こもり教頭:怖いこと言ってる(笑)。さかた校長:いや~素晴らしいね(笑)。改めて受賞おめでとう!こもり教頭:おめでとう!リスナー:ありがとうございます!このほかには……“1年間で300日以上”という記録を残した15歳の女性リスナーはを、2月、4月、9月、12月に告白してうまくいかなかったという14歳の女性リスナーはを、別の14歳の女性リスナーはを、道路の規制や通行止めの情報を見るのが大好きという15歳の男性リスナーはを受賞しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/