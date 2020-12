Keishi Tanaka、ゲストにKan Sanoも迎えたバンドセットによるライブ完遂

Keishi Tanakaが、2020年12月23日に渋谷WWW Xにて「AVENUE RELEASE PARTY」を開催した。



本公演は12月23日に新作ミニアルバム『AVENUE』のリリースを記念した約1年ぶりのバンドセットによるライブ。 渋谷WWW Xにて、感染拡大予防のガイドラインに基づいて開催され、PIA LIVE STREAMにて生配信も行われた。この記事ではそのライブのオフィシャルレポートを掲載する。



オープニングでは暖かい雰囲気と拍手に迎えられメンバーが登場、そのまま寄り添うように1曲目に「疎雨」が披露される。そして「Breath」から「Just A Side Of Love」で徐々に会場を揺らしていき、続けて「It s Only My Rule」では田口恵人(Ba.)と四本晶(Gt.)が中央へ集まり笑顔をみせながら演奏するシーンも垣間見え、Keishiにも思わず笑みがこぼれる。会場では曲に合わせ、自然と手拍子や手が上がり、声を発さずともその盛り上がりは徐々に熱を帯びた。



「まだ色々と制限があるけど、画面の向こうにも同じ時間を共有している人がいることを感じながら、全員で楽しめればと思っています。」とフロアと配信視聴者の両方にKeishiから声をかけ、「今年は季節を感じることも難しかったと思うんで、この曲を」と、「9月の甘い香り」と「Wonderful Seasons」を披露。続けて小宮山純平(Dr)のリズミカルなリズムに乗りつつ、「2020年で1番良い日にしたい」とコメントし、「What A Happy Day」がスタート。明るく鮮やかな照明がフロア全体を照らし、さらにライブ感が高まっていく。続く「Another Way (is so nice)」でのコールアンドレスポンスでは、声を上げられない代わりに手を上げてのレスポンスで、一体感を崩さずライブが進んでいく。



Photo by 山川哲矢



「透明色のクルージング」では別所和洋(Syn.)のメロディアスなソロパートも相俟って、Keishi Tanakaの世界観をより引き立たせる。そして雰囲気を変え、Achico(Cho.)をステージ前方へ迎え入れ披露された「冬の青」。2人の歌のグルーブと掛け合いが、この季節を強くエモーショナルに感じさせた。さらに「Fallin Down」に続き、阿部建太(Fl./Tp.)と黒須遊(Sax.)のメロディーが優しく耳に残る「揺れる葉 feat. oysm」へと、幻想的にストーリー性を込めながら演奏された。



「『AVENUE』からは、ライブでやっと披露できる曲もあるので、焼き付けてほしい」と意気込み、打ち込みで制作された「Where You Know」が生バンドにアレンジされて初披露される。「Come close to me」と「Come close to you」という歌詞に込められた想いが、ライブを通して直接的に歌い上げられた。再レコーディングからさらに輝きを見せる「One Love」も披露され、自分の居場所を作ってくれたことをメンバーやスタッフ、応援してくれている全ての人に心からの感謝を伝えた。



ここで、スペシャルゲストKan Sanoが登場、サウンドチェックがてらと「One Love」に合わせて即興でシンセソロを披露し、会場を大いに沸かせた。続けてKan Sanoと共作曲「The Smoke Is You」を念願のコラボでの披露。Kan Sanoの圧巻のシンセパフォーマンスが重なり、Keishi Tanakaがライブの人であることを強く印象づけた。そして最後に代表曲である「Floatin Groove」を歌い上げ、本編が終了した。



Photo by 山川哲矢



アンコールでは、「Peaceful Christmas」をKeishiがアコースティックギターを持ち、ピアノとコーラスとともに披露し、雪をイメージさせるミラーボールがフロアを彩った。そしてメンバー紹介から「This Feelin Only Knows」をラストに届け、特別な一夜を締めくくった。なおPIA LIVE STREAMではこの公演のアーカイブ映像を12月30日23:59まで配信中。視聴チケットは、同日21:00まで販売されている。





<公演情報>



Keishi Tanaka

「AVENUE RELEASE PARTY」



2020年12月23日(月)渋谷WWW X

=セットリスト=

1. 疎雨

2. Breath

3. Just A Side Of Love

4. Its Only My Rule

5. 9月の甘い香り

6. Wonderful Seasons

7. What A Happy Day

8. Another Way (is so nice)

9. 透明色のクルージング

10. 冬の青

11. Fallin Down

12. 揺れる葉

13. Show Respect

14. 雨上がりの恋

15. Where You Know

16. One Love

17. The Smoke Is You

18. Floatin Groove

en1. Peaceful Christmas

en2. Hows It Going?

en3. This Feelin Only Knows



PIA LIVE STREAMチケット受付URL:https://w.pia.jp/t/avenue-release-party/

Official Site:http://keishitanaka.com/