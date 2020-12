THE YELLOW MONKEY、結成30周年記念ドームツアー収録のライブアルバム発売

THE YELLOW MONKEYが、2021年2月3日にライブアルバム『Live Loud』をリリースする。



2000年にリリースした『SO ALIVE』以来の20年ぶりのライブアルバムとなる本作。2019年12月28日のナゴヤドーム、2020年2月11日の京セラドーム、そして先月開催された、11月3日の東京ドームの公演から全48曲79テイクからファン投票をもとに収録曲を決定し、通常盤はリード曲を中心に収録されている。また、初回盤のボーナストラックは福岡公演も加えた全4ドーム公演からの作品となる。



関連記事:THE YELLOW MONKEY、京セラドームで見せた信念「これからも自分たちが信じるロックンロールを」





<商品情報>







THE YELLOW MONKEY

ライブ・アルバム『Live Loud』



発売日:2021年2月3日(水)

通常盤(CD1枚)全15曲

価格:2800円(税別)



初回盤(2CD)全27曲+ボーナストラック1曲

価格:3000円(税別)



=収録曲=

Disc1(通常盤/初回盤共通)

1. ALRIGHT -Nagoya Dome, 2019.12.28-

2. SPARK -Nagoya Dome, 2019.12.28-

3. 太陽が燃えている -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

4. 砂の塔 -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

5. 追憶のマーメイド -Nagoya Dome, 2019.12.28-

6. 楽園 -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

7. パール -Tokyo Dome, 2020.11.3-

8. 天道虫 -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

9. BURN -Nagoya Dome, 2019.12.28-

10. LOVE LOVE SHOW -Nagoya Dome, 2019.12.28-

11. バラ色の日々 -Tokyo Dome, 2020.11.3-

12. SUCK OF LIFE -Nagoya Dome, 2019.12.28-

13. JAM -Tokyo Dome, 2020.11.3-

14. プライマル。-Tokyo Dome, 2020.11.3-

15. 未来はみないで -Tokyo Dome, 2020.11.3-



Disc2(初回盤のみ収録)

1. 真珠色の革命時代〜Pearl Light Of Revolution〜 -Tokyo Dome, 2020.11.3-

2. Romantist Taste -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

3. Balloon Balloon -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

4. MOONLIGHT DRIVE -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

5. LOVERS ON BACKSTREET -Nagoya Dome, 2019.12.28-

6. SLEEPLESS IMAGINATION -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

7. Four Seasons -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

8. 熱帯夜 -Tokyo Dome, 2020.11.3-

9. ”I” -Nagoya Dome, 2019.12.28-

10. Horizon -Nagoya Dome, 2019.12.28-

11. Father -Nagoya Dome, 2019.12.28-

12. 悲しきASIAN BOY -Nagoya Dome, 2019.12.28-

Bonus Track. Wedding Dress〜マリーにくちづけ -Fukuoka Yafuoku! Dome, 2017.12.28-



「Live Loud」特設サイト:https://tym30yeardome.com