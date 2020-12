ももいろクローバーZが4月14日に、視聴者参加型配信ライブ「PLAY!」の模様を収めたBlu-rayとDVDを発売する。

「PLAY!」は11月に開催された、ももクロ史上初の視聴者参加型配信ライブ。この公演でももクロは、「ももクロとPLAY!!」をテーマに視聴者とのボーダーレスな映像体験を届けた。ライブでは、リアルタイムでセットリストと連動する楽曲投票企画が実施されたが、本作には投票で選ばれなかった楽曲のパフォーマンス映像も収録される。また現在YouTubeでは、ライブで1曲目に披露されたテーマソング「PLAY!」の映像を使用した「PLAY! -LIVE MUSIC VIDEO-」が公開されている。

「ももいろクローバーZ 配信LIVE 2020『PLAY!』LIVE Blu-ray & DVD」収録内容

01. PLAY!

02. The Diamond Four

03. マホロバケーション

04. ゲッダーン!

05. Chai Maxx ZERO

06. ゴリラパンチ

07. DNA狂詩曲

08. あんた飛ばしすぎ!!

09. DECORATION

10. ももクロの令和ニッポン万歳!

11. 笑ー笑 ~シャオイーシャオ!~

12. 月色Chainon

13. 月と銀紙飛行船

14. クローバーとダイヤモンド

<映像特典>

・LIVE「PLAY!」メイキング映像

・Unselected Songs(「stay gold」「天国のでたらめ」「イマジネーション」)