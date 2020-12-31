浜崎あゆみの歴代カウントダウンライブの映像が、本日12月31日（木）22時台から順次YouTubeでプレミア公開される。
本日12月31日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催予定だった生配信カウントダウンライブ「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2020-2021 A～MUSIC for LIFE～」は、出演予定だったサポートメンバーの新型コロナウイルス感染ならびに浜崎本人も濃厚接触者に該当するため中止が決定。これを受けて、2000年から2001年にかけて行われた浜崎にとって初のカウントダウンライブから、今年の幕開けを飾った最新公演まで計17本分が今夜一挙に公開されることとなった。
これらの映像内で年越しを迎える瞬間は本日の24:00（2021年1月1日0:00）を迎えるタイミングに合わせられており、17本それぞれ公開スタート時刻が異なる。なお配信システムの都合により、多少の誤差が生じる場合もあるとのこと。
浜崎あゆみ カウントダウンライヴ一挙プレミア公開
ayumi hamasaki countdown live 2000-2001 A
配信日時：2020年12月31日（木）23:13～
配信URL：https://youtu.be/o1E-OwaLXvU
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2001-2002 A
配信日時：2020年12月31日（木）23:20～
配信URL：https://youtu.be/9JkGmr0k42M
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2002-2003 A
配信日時：2020年12月31日（木）23:07～
配信URL：https://youtu.be/98cbCPOxoXw
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2004-2005 A
配信日時：2020年12月31日（木）23:10～
配信URL：https://youtu.be/PylmPwuoFPI
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2005-2006 A
配信日時：2020年12月31日（木）23:02～
配信URL：https://youtu.be/qxEDJrhcFmk
ayumi hamasaki BEST of COUNTDOWN LIVE 2006-2007 A
配信日時：2020年12月31日（木）22:58～
配信URL：https://youtu.be/6E6E9nID2XY
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2007-2008 Anniversary
配信日時：2020年12月31日（木）23:00～
配信URL：https://youtu.be/dUe5z4v3C5s
ayumi hamasaki PREMIUM COUNTDOWN LIVE 2008-2009 A
配信日時：2020年12月31日（木）22:06～
配信URL：https://youtu.be/H7NyTRTkymA
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2009-2010 A ～Future Classics～
配信日時：2020年12月31日（木）22:35～
配信URL：https://youtu.be/BYrzhpKEHm4
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2010-2011 A ～do it again～
配信日時：2020年12月31日（木）22:42～
配信URL：https://youtu.be/YbUudLLhDIo
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2011-2012 A ～HOTEL Love songs～
配信日時：2020年12月31日（木）22:48～
配信URL：https://youtu.be/2zU28uawBHM
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2012-2013 A ～WAKE UP～
配信日時：2020年12月31日（木）22:43～
配信URL：https://youtu.be/JFvYsQyk6Fc
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2013-2014 A
配信日時：2020年12月31日（木）23:00～
配信URL：https://youtu.be/2VttbpbvQwI
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2014-2015 A Cirque de Minuit
配信日時：2020年12月31日（木）22:58～
配信URL：https://youtu.be/2mpXr8vQXEA
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2015-2016 A ～M(A)DE IN TOKYO～
配信日時：2020年12月31日（木）22:35～
配信URL：https://youtu.be/2mpXr8vQXEA
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2016-2017 A 「Just the beginning -20-」
配信日時：2020年12月31日（木）22:41～
配信URL：https://youtu.be/tPolpzknhvo
ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2019-2020 ～Promised Land～ A
配信日時：2020年12月31日（木）22:31～
配信URL：https://youtu.be/bLHIcKDJUG0