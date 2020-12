会議の「オンライン化」を嫌がる人たち…若新雄純が指摘「座る配置でその場を掌握していた？」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。12月10日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「オンライン議会」について取り上げました。大阪府議会で12月9日(水)、新型コロナ感染者の濃厚接触者となっていた前田将臣(まえだ・のぶみ)府議が健康福祉委員会にオンラインで出席。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、これまで7都府県の議会でオンラインによる委員会への出席が可能になっているなか、実際に利用したのは今回のケースが初でした。* * *さまざまな行政改革に取り組んでいる大阪府。とりわけ、若新がずっと興味を持っていたのは、「議会運営をどのようにして時代に合わせて変えていくか」。それは、新型コロナウイルスが感染拡大する前から「必要だと思っていた」と言います。オンラインでの議会出席は今回が初めてとあって、若新は「これが議会運営上、うまくいったかどうかは僕には判断できないけど、このニュースから感じたのは、“けっこう頑張ったな”と思った」と称賛。自身も、地方自治体の事業プロデュースなどに携わっていることがあり、「年配の方がいるような会議で、『オンラインでやりましょう』と提案しても、『オンラインでやるのは嫌だ』と言う人はかなり多いんです。例えば、僕は東京(在住)だから、(オンラインで)東京とつなげるのはいいけど、『(地方にいる)自分たちは、一人ひとり個別ではなくみんなで同じ場所に集まるから』と言われるケースが、今までもけっこうあった」と振り返ります。そんな経験もあって、「なぜそんなに“1つの場所に集まることにこだわるのか”関心があって見ていた」と話します。なかにはデジタルに疎かったり、苦手意識があったりする人もいて「今まで偉い立場にあった人たちは、“自分たちが実績を積み上げてきた”という自負があると思うので、オンラインでやることで“接続の仕方がわからない”“音声マイクのつなぎ方がわからない”といったことがあると、急に自分たちが初心者側の立場に逆転してしまうから、そこに負い目を感じるのが嫌というのも理由の1つとしてはあると思う」と推察。さらに、「僕が聞いた話でまさに『色メガネ』なんだけど、これまでやってきた従来の会議での進め方のなかで、座る席や部屋のなかで座っているときの位置関係などがすごく重要らしくて。誰がどの席にいて、どういう順番で話を聞いていくかなど、部屋のなかで、座る配置による“無言のコミュニケーション”がおこなわれていて、世代によっては、それによってその場を支配していたという側面もあるらしい」と話します。会話するだけであれば、その手法がオンラインであってもなんら問題はないが、「(議会のように)どこに誰が座っているのか、話す順番や誰かが話そうとしたときの目配り、その場の流れで誰に意見を聞くかなど、まさに“会議の場を掌握したい”というものが、会議のコミュニケーションとして言葉化されず、暗黙の了解でおこなわれてきたのではないか」と説明。そうしたことが、「オンラインでは再現しづらい」と指摘します。総じて、若新は「部屋全体における物理的空間のあり方によって、これまでの会議の形がつくられていた部分があったんだ、ということを最近すごく感じた。それが、会議のとしていい結果につながっているのかはわからない。ただ、立場のある人にとって、部屋という物理的空間における座る配置などは重要だったのだろう」とあらためて強調。「この先きっと、会議のオンライン化がさらに進むなかで、その辺りがどう見直されて、残すべきものは残して、どうやって新しいやり方に変わっていくのか、注目している」と関心を寄せていました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286