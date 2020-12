MAN WITH A MISSIONが2月10日にライブ音源付きCD「ONE WISH e.p.」をリリースする。

「ONE WISH e.p.」には、7月に東京・shibuya eggmanにて行われたリリース記念ライブの音源を含む12曲が収録される。CDは初回生産限定盤と通常盤の2形態。初回生産限定盤には、8月24、25日に行われた配信ライブ「MAN WITH A "REBOOT LIVE & STREAMING" MISSION」より6曲が収められる。また初回生産限定盤および通常盤の初回生産分には、購入者限定シリアルコードが封入される。シリアルコードについての詳細は追って発表される。

なおMAN WITH A MISSIONは「ONE WISH e.p.」を携えたツアー「ONE WISH TOUR」を2021年春に開催。公演日や会場、チケットなどについては後日アナウンスされる。

MAN WITH A MISSION「ONE WISH e.p.」収録内容

CD

01. Telescope

02. All You Need

03. ONE WISH

04. evergreen

05. database(「MAN WITH A "BEST" MISSION」-Album Release Special Showcase-)

06. Dive(「MAN WITH A "BEST" MISSION」-Album Release Special Showcase-)

07. Change the World(「MAN WITH A "BEST" MISSION」-Album Release Special Showcase-)

08. FLY AGAIN -Hero's Anthem-(「MAN WITH A "BEST" MISSION」-Album Release Special Showcase-)

09. The Victors(「MAN WITH A "BEST" MISSION」-Album Release Special Showcase-)

10. RAIN OF JULY(「MAN WITH A "BEST" MISSION」-Album Release Special Showcase-)

11. Emotions(「MAN WITH A "BEST" MISSION」-Album Release Special Showcase-)

12. Remember Me(「MAN WITH A "BEST" MISSION」-Album Release Special Showcase-)

DVD(初回生産限定盤のみ)

MAN WITH A "REBOOT LIVE & STREAMING" MISSION 2020.08.24-25 @ Zepp Tokyo

01. Change the World

02. 1997

03. WELCOME TO THE NEWWORLD

04. Rock Kingdom

05. Take Me Under

06. PANORAMA RADIO